Кулеба: стверджувати, що літак МАУ було збито внаслідок людської помилки - зарано

“Багато було новин з приводу Ірану. Останній звіт іранського технічного розслідування констатує, що український літак був збитий з ракетної установки. Наступний важливий етап, це розшифрування чорних скриньок, яке має відбутися наступного тижня у Франції. Участь у їхньому зчитуванні візьмуть найкращі експерти з США, Канади, Франції, Великої Британії та України. Стверджувати, що літак було збито внаслідок людської помилки, як це стверджує іранська сторона, — зарано. У нас є багато відповідей, багато запитань, і ми потребуємо багато авторитетних, неупереджених, максимально об’єктивних відповідей щодо того, що сталося. Станом на зараз Україна не може погодитися з тим, що літак був збитий внаслідок людської помилки. Ми переконані, що це питання має вирішуватися у рамках кримінального розслідування зі встановленням усіх фактів, після цього можна буде точно стверджувати про ту, чи іншу версію збиття українського літака”, — зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що комплекс ППО, який помилково збив літак МАУ під Тегераном у січні цього року, був неправильно налаштований через те, що напередодні був переміщений.

Рейс PS752 Тегеран-Київ (літак Boeing 737-800) “Міжнародних авіаліній України” зазнав аварії незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана 8 січня рано-вранці. Загинули 176 осіб: громадяни Ірану, України, Канади, Великої Британії, Німеччини, Швеції та Афганістану.

Іранські військові 11 січня заявили, що український Boeing був збитий випадково, виною став людський фактор: літак пролітав поруч з військовим об’єктом Ірану і був прийнятий за “ворожу ціль”, а саме за крилату ракету, уточнили вони. При цьому в Ірані відзначили, що очікували атаки з боку США, в зв’язку з чим системи ППО країни були приведені в повну бойову готовність.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від Ірану повного визнання провини, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.