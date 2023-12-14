Кулеба рассказал о страстях, бушевавших в дипломатическом кругу накануне решения Евросовета
Киев • УНН
Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, подчеркнул решимость и веру как ключевые закулисные факторы в получении поддержки ЕС в переговорах о членстве Украины, несмотря на сомнения относительно позиции Венгрии. Европейский Совет решил начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой.
"Мы не выйдем из этого зала, пока не примем решение", - процитировал слова одного из европейских лидеров глава украинского дипломатического ведомства. О страстях, которые бушевали в течение последней недели рассказал Министр МИД Дмитрий Кулеба, передает УНН.
"Мы не выйдем из этого зала, пока не примем решение", - сказал один из европейских лидеров сегодня. И это лишь частично передает напряжение последней недели.
Детали
Решению Евросовета об открытии переговоров о вступлении Украины в ЕС предшествовало много дипломатических переговоров. В частности, Украина не была уверена в позиции Венгрии относительно ее поддержки в Евросовете.
"В понедельник после встречи с венгерским министром я попросил немного времени для дипломатии. Спасибо, что вы поверили и ждали. За кулисами бушевали события, холодный расчет и страсти", - поделился переживаниями Кулеба. Министр украинского МИД подчеркнул, что именно решимость и вера в победу творят историю. "Когда все говорили, что результата не будет, Президент верил в победу и работал на нее",
- отметил дипломат.
"Наш народ, наши воины заслужили эту победу. Победу, которая является составляющей нашей большой победы, которая так же непременно будет 🇺🇦",
Напомним
14 декабря Президент Европейского Совета Шарль Мишель сообщил о решении ЕС начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение Евросовета о начале переговоров Украины о вступлении и подчеркнул, что это победа, которая вдохновляет,
Кулеба рассказал о страстях, бушевавших в дипломатическом кругу накануне решения Евросовета
Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, подчеркнул решимость и веру как ключевые закулисные факторы в получении поддержки ЕС в переговорах о членстве Украины, несмотря на сомнения относительно позиции Венгрии. Европейский Совет решил начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой.
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