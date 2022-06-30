Кулеба провел переговоры с главой МИД Ирана и обсудил российские удары с Каспийского моря

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"Общался с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом, который сообщил мне о последних контактах Ирана с россией. Мы обменялись мнениями по широкому кругу двусторонних вопросов. Я подчеркнул, что россия нарушает Конвенцию о статусе Каспийского моря, обстреливая Украину ракетами из этого региона", - отметил Кулеба.

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