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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Кулеба провів перемовини з главою МЗС Ірану та обговорив російські удари з Каспійського моря

Кулеба провів перемовини з главою МЗС Ірану та обговорив російські удари з Каспійського моря

Київ • УНН

 • 145958 перегляди

КИЇВ. 30 червня. УНН. Глава МЗС України Дмитро Кулеба у розмові з міністром закордонних справ Ірану Хосейном Аміром Абдоллахіяном зазначив, що росія порушує Конвенцію про статус Каспійського моря. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter глави МЗС України Дмитра Кулеби.

Цитата

"Розмовляв із главою МЗС Ірану Хосейном Аміром Абдоллахіаном, який повідомив мені про останні контакти Ірану з росією. Ми обмінялися думками з широкого кола двосторонніх питань. Я підкреслив, що росія порушує Конвенцію про статус Каспійського моря, обстрілюючи Україну ракетами з цього регіону", - зазначив Кулеба.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Атака на Київ: окупанти могли випустити ракети з акваторії Каспійського моря

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