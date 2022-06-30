Кулеба провів перемовини з главою МЗС Ірану та обговорив російські удари з Каспійського моря

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"Розмовляв із главою МЗС Ірану Хосейном Аміром Абдоллахіаном, який повідомив мені про останні контакти Ірану з росією. Ми обмінялися думками з широкого кола двосторонніх питань. Я підкреслив, що росія порушує Конвенцію про статус Каспійського моря, обстрілюючи Україну ракетами з цього регіону", - зазначив Кулеба.

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