Кулеба поговорил с главой МИД Греции, который собирается в Мариуполь

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"Во время нашего разговора с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом мы согласились, что санкции в отношении россии должны быть еще более жесткими. россия должна заплатить цену за войну против Украины. Благодарен Никосу Дендиасу за его личные усилия по предоставлению Мариуполю и его греческой общине гуманитарной помощи", - написал Кулеба в Twitter.

Ранее

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас накануне вызвался сопровождать груз с гуманитарной помощью для Мариуполя.

Также он объявил о создании в румынском Бухаресте группы по координации и приему беженцев из Украины.

Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил о готовности его страны восстановить роддом в Мариуполе.