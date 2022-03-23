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Кулеба поговорил с главой МИД Греции, который собирается в Мариуполь

Киев • УНН

 • 111189 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что провел телефонные переговоры со своим греческим коллегой Никосом Дендиасом, который ранее выразил желание сопроводить гуманитарный груз в Мариуполь, пишет УНН.

Кулеба поговорил с главой МИД Греции, который собирается в Мариуполь

Цитата

"Во время нашего разговора с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом мы согласились, что санкции в отношении россии должны быть еще более жесткими. россия должна заплатить цену за войну против Украины. Благодарен Никосу Дендиасу за его личные усилия по предоставлению Мариуполю и его греческой общине гуманитарной помощи", - написал Кулеба в Twitter.

Ранее

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас накануне вызвался сопровождать груз с гуманитарной помощью для Мариуполя.

Также он объявил о создании в румынском Бухаресте группы по координации и приему беженцев из Украины.

Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил о готовности его страны восстановить роддом в Мариуполе.

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