Кулеба поговорив із головою МЗС Греції, який збирається до Маріуполя
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що провів телефонні переговори зі своїм грецьким колегою Нікосом Дендіасом, який раніше висловив бажання супроводити гуманітарний вантаж до Маріуполя, пише УНН.
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"Під час нашої розмови з міністром закордонних справ Греції Нікосом Дендіасом ми погодилися, що санкції щодо росії мають бути ще більш жорсткими. росія має заплатити ціну за війну проти України. Вдячний Нікосу Дендіасу за його особисті зусилля щодо надання Маріуполю та його грецькій громаді гуманітарної допомоги", - написав Кулеба у Twitter.
Раніше
Міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас напередодні зголосився супроводжувати вантаж з гуманітарною допомогою для Маріуполя.
Також він оголосив про створення у румунському Бухаресті групи з координації та прийому біженців з України.
Раніше прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив про готовність його країни відновити пологовий будинок у Маріуполі.