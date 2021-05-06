Кулеба перед встречей с Блинкеном: Украина должна иметь пошаговую дорожную карту вступления в НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен, что Украина должна иметь пошаговую дорожную карту присоединения к НАТО, и Соединенные Штаты могут помочь в этом. Об этом глава МИД заявил в интервью CNN, опубликованном перед его встречей с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Киеве, передает УНН.
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Кулеба сказал, что хочет, чтобы Украина рассматривалась США как "восточная граница демократии" в Центральной Европе и регионе Черного моря и была интегрирована в Запад, включая НАТО.
При этом министр считает, что вступление Украины в НАТО является вопросом времени.
"Путь к членству в НАТО уже абсолютно на столе (на повестке дня - ред.)... Членство в НАТО не происходит за один день. У нас есть много времени, чтобы урегулировать конфликт. Но мы должны иметь четкую, пошаговую дорожную карту нашего вступления в НАТО. И здесь Соединенные Штаты могут помочь", - отметил Кулеба.
Саммит НАТО и евроатлантические стремления Украины
Следующий саммит глав государств и правительств НАТО состоится 14 июня в штаб-квартире альянса в Брюсселе.
Это будет первый саммит НАТО с участием нового президента США Джо Байдена. Последняя встреча лидеров НАТО состоялась в Лондоне в декабре 2019 года.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина на следующем саммите НАТО в июне ожидает готовность стран-членов поддержки в вопросе предоставления Украине Плана действий по членству в Альянсе. Ранее Глава государства заявлял, что Украина понимает, что для вступления в НАТО нужно соответствовать стандартам Альянса, но нельзя сводить все только к реформам, особенно сейчас.
При этом Варшава, к примеру, объявила, что дорожную карту для вступления Украины в НАТО обсудят на саммите в июне.