Кулеба перед встречей с Блинкеном: Украина должна иметь пошаговую дорожную карту вступления в НАТО

КИЕВ. 6 мая. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен, что Украина должна иметь пошаговую дорожную карту присоединения к НАТО, и Соединенные Штаты могут помочь в этом. Об этом глава МИД заявил в интервью CNN, опубликованном перед его встречей с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Киеве, передает УНН.