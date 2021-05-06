Кулеба перед зустріччю з Блінкеном: Україна повинна мати покрокову дорожню карту вступу до НАТО

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Кулеба сказав, що хоче, щоб Україна розглядалася США як "східна межа демократії" в Центральній Європі та регіоні Чорного моря і була інтегрована в Захід, включаючи НАТО.

При цьому міністр вважає, що вступ України в НАТО є справою часу.

"Шлях до членства в НАТО вже абсолютно на столі (на порядку денному - ред.)... Членство в НАТО не стається за один день. У нас є багато часу, щоб врегулювати конфлікт. Але ми повинні мати чітку, покрокову дорожню карту нашого вступу до НАТО. І тут Сполучені Штати можуть нам допомогти", - зазначив Кулеба.

Саміт НАТО і євроатлантичні прагнення України

Наступний саміт глав держав і урядів НАТО відбудеться 14 червня в штаб-квартирі альянсу в Брюсселі.

Це буде перший саміт НАТО за участю нового президента США Джо Байдена. Остання зустріч лідерів НАТО відбулася в Лондоні в грудні 2019 року.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що Україна на наступному саміті НАТО в червні очікує на готовність країн-членів підтримки в питанні надання Україні Плану дій щодо членства в Альянсі. Раніше Глава держави заявляв, що Україна розуміє, що для вступу в НАТО потрібно відповідати стандартам Альянсу, але не можна зводити все лише до реформ, особливо зараз.

При цьому Варшава, до прикладу, оголосила, що дорожню карту для вступу України в НАТО обговорять на саміті в червні.