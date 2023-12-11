Кулеба о переговорах о членстве: даже не хочу говорить о разрушительных последствиях, которые произойдут, если Евросовет не примет этого решения

Венгрия в понедельник заявила, что не поддастся давлению со стороны других государств ЕС, чтобы дать зеленый свет для переговоров о членстве с Украиной, готовя основу для противостояния на саммите ЕС на этой неделе. Это происходит на фоне того, как глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что для его страны и ЕС будет "разрушительным", если на саммите 14-15 декабря не будет дано добро на переговоры о членстве и увеличение помощи Украине, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который хвастается своими связями с президентом рф владимиром путиным, пригрозил наложить вето на переговоры по помощи и расширению.

Другие государства ЕС, в том числе самый богатый член ЕС Германия, заявили, что поддерживают начало переговоров с Украиной относительно длительного процесса присоединения к блоку, но Будапешт уперся в этом.

"Большинство европейских политиков хотят принимать такие важные решения, которые являются абсолютно неподготовленными и не имеют стратегического согласия относительно будущего Европы", - написал министр иностранных дел Петер Сийярто в Facebook перед встречей министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, которая поможет подготовить саммит.

"Мы не поддадимся никакому давлению... независимо от того, откуда оно исходит, от кого и какой это шантаж или обещание", - отметил он.

"Я хочу верить, что европейцы будут едины... и сегодня мы пошлём ясный сигнал нашему венгерскому коллеге, чтобы так и было", - заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис назвал это "столкновением идеологий между теми, кто хочет, чтобы Европа была сильной, и теми, кто вообще не хочет ЕС".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участвовавший во встрече министров иностранных дел ЕС, заявил, что неспособность на саммите на этой неделе договориться об открытии переговоров по вступлению покажет, что ЕС не в состоянии выполнить исторические обязательства.

"Я не могу себе представить, я даже не хочу говорить о разрушительных последствиях, которые произойдут, если (Европейский) Совет не примет этого решения", - сказал он, назвав его "матерью всех решений".

"Поскольку ЕС снова пытается заручиться поддержкой Орбана для Украины, ожидается, что исполнительная Европейская комиссия на этой неделе откроет Будапешту доступ к 10 миллиардам евро", - пишет издание.

Дипломаты заявили, что соответствующие попытки Грузии и Боснии реализовать свои надежды на вступление в ЕС, которые поддерживает Орбан, потерпят неудачу, если Венгрия наложит вето на переговоры с Украиной, но некоторые также заявили, что компромисс все еще возможен.

"Те, кто ожидает, что Орбан уступит, описали возможный компромисс, перенеся начало переговоров с Украиной на март. (...) Другие говорят, что, возможно, Орбана не удастся убедить", - отмечает издание.