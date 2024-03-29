Кулеба назвал три ключевые задачи для укрепления отношений между Украиной и Индией

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что есть положительные сдвиги в двусторонних отношениях Индии и Украины, и назвал три ключевые задачи для укрепления этой связи. Об этом он рассказал в пятницу, 29 марта по итогам своего первого дня визита в Нью-Дели, передает УНН.

Если сравнить состояние наших отношений в первый год войны и сейчас, то можно наблюдать важные положительные сдвиги. Нью-Дели увидел Украину как важного партнера. - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Детали

Глава МИД отметил, что Индия постепенно меняет свое понимание войны России против Украины и четко осознает, что украинско-индийские отношения имеют большое будущее. Дмитрий Кулеба также очертил три ключевые задачи для развития отношений между Украиной и Индией.

Задача номер один - вернуть уровень сотрудничества в торговле и политической сфере до довоенного уровня. Довоенный уровень - это многомиллиардная торговля между нашими странами, что прежде всего означает привлечение денег в экономику Украины, создание рабочих мест, продажа украинских товаров в мире; это означает перспективные совместные разработки в высокотехнологичных сферах; это приход индийских компаний на украинский рынок.

Вторая задача - работать над новыми проектами и программами, которые должны вывести украинско-индийские отношения на новый уровень.

Задача номер три - Формула мира. Дальнейшее участие Индии в воплощении Формулы мира станет важным сигналом для многих стран региона, которые ориентируются на Нью-Дели, убеждая их присоединиться к этой инициативе Президента Зеленского. - подчеркнул министр.

Дмитрий Кулеба также сообщил, что украинская дипломатия сейчас работает над организацией визитов Премьер-министра Индии Нарендры Моди в Украину и Президента Украины Владимира Зеленского в Индию.

Ближайшая цель Украины и Индии - вернуть торговлю на прежний уровень - Джайшанкар