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Кулеба наградил 13-летнюю украинку, которая отказалась выступать на вокальном конкурсе в Италии из-за присутствия рф

Киев • УНН

 • 3918378 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба наградил 13-летнюю вокалистку Софию Самолюк, которая отказалась выступать на детском вокальном конкурсе в итальянском Сан-Ремо из-за присутствия представителя россии, поразив весь мир своей речью. Об этом глава МИД Украины сообщил на своей странице в Facebook, пишет УНН.

Цитата

"Не спев ни одного слова, но сказав важные слова, она одержала победу для Украины в Сан-Ремо.

Я благодарен ей за этот поступок и не хочу, чтобы из-за организаторов фестиваля она осталась без заслуженной награды. Поэтому отмечаю ее специальной благодарностью Министра иностранных дел Украины за победу духа в культурной дипломатии", - говорится в сообщении.

Напомним

13-летняя украинская вокалистка София Самолюк вместо выступления на итальянском детском вокальном конкурсе Sanremo Junior объявила речь, где отметила позорный факт допущения представителя России к мероприятию.

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