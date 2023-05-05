Кулеба наградил 13-летнюю украинку, которая отказалась выступать на вокальном конкурсе в Италии из-за присутствия рф

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"Не спев ни одного слова, но сказав важные слова, она одержала победу для Украины в Сан-Ремо.

Я благодарен ей за этот поступок и не хочу, чтобы из-за организаторов фестиваля она осталась без заслуженной награды. Поэтому отмечаю ее специальной благодарностью Министра иностранных дел Украины за победу духа в культурной дипломатии", - говорится в сообщении.

Напомним

13-летняя украинская вокалистка София Самолюк вместо выступления на итальянском детском вокальном конкурсе Sanremo Junior объявила речь, где отметила позорный факт допущения представителя России к мероприятию.