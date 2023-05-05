Кулеба нагородив 13-річну українку, яка відмовилась виступати на вокальному конкурсі в Італії через присутність рф
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба нагородив 13-річну вокалістку Софію Самолюк, яка відмовилась виступати на дитячому вокальному конкурсі в італійському Сан-Ремо через присутність представника росії, вразивши весь світ своєю промовою. Про це голова МЗС України повідомив на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.
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"Не заспівавши жодного слова, але сказавши важливі слова, вона здобула перемогу для України в Сан-Ремо.
Я вдячний їй за цей вчинок і не хочу, щоб через організаторів фестивалю вона залишилася без заслуженої відзнаки. Тому відзначаю її спеціальною подякою Міністра закордонних справ України за перемогу духу в культурній дипломатії", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
13-річна українська вокалістка Софія Самолюк замість виступу на італійському дитячому вокальному конкурсі Sanremo Junior оголосила промову, де наголосила на ганебному факті допущення представника росії до заходу.