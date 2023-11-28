Кулеба и Боррель обсудили создание общеевропейской зоны оборонной промышленности

Эксклюзив
Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист
  •  7005 просмотра

Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист

Эксклюзив
Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку
  •  22603 просмотра

Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку

Эксклюзив
В Киеве с высотки выпал и погиб 18-летний парень, открыто производство
  •  35043 просмотра

В Киеве с высотки выпал и погиб 18-летний парень, открыто производство

Эксклюзив
Винницкий областной совет готов был отдать земли просто так, а при условии строительства на них жилья для военных - отказался
  •  72204 просмотра

Винницкий областной совет готов был отдать земли просто так, а при условии строительства на них жилья для военных - отказался

Эксклюзив
В Киеве из-за гололедицы за день травмировались более 60 человек
  •  108808 просмотра

В Киеве из-за гололедицы за день травмировались более 60 человек

Эксклюзив
50 тысяч долларов за ребенка: бывший руководитель Львовской таможни Даниил Меньшиков рассказал о попытках вывезти украинских детей за границу
  •  128847 просмотра

50 тысяч долларов за ребенка: бывший руководитель Львовской таможни Даниил Меньшиков рассказал о попытках вывезти украинских детей за границу

Эксклюзив
Завершение расследования авиакатастрофы в Броварах: Александр Рувин рассказал, что эксперты КНИИСЭ воссоздали события катастрофы посекундно
27 ноября  •  170441 просмотра

Завершение расследования авиакатастрофы в Броварах: Александр Рувин рассказал, что эксперты КНИИСЭ воссоздали события катастрофы посекундно

Эксклюзив
В Фонде гарантирования вкладов сообщили, что полностью выплатили требования второй очереди кредиторов банка "Конкорд"
27 ноября  •  162366 просмотра

В Фонде гарантирования вкладов сообщили, что полностью выплатили требования второй очереди кредиторов банка "Конкорд"

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в Госпогранслужбе сообщили, где самые длинные очереди
27 ноября  •  162054 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в Госпогранслужбе сообщили, где самые длинные очереди

Эксклюзив
Не только стереотипы и подмена понятий: какими инструментами пользуется российская пропаганда на примерах объяснил эксперт-психолог КНИИСЭ
24 ноября  •  287406 просмотра

Не только стереотипы и подмена понятий: какими инструментами пользуется российская пропаганда на примерах объяснил эксперт-психолог КНИИСЭ

Эксклюзив
Ожидание в очереди на границе могло занимать до десяти дней: Даниил Меньшиков о том, как граница переживала наплыв людей с началом полномасштабной войны
27 ноября  •  153554 просмотра

Ожидание в очереди на границе могло занимать до десяти дней: Даниил Меньшиков о том, как граница переживала наплыв людей с началом полномасштабной войны

Эксклюзив
Действуйте обдуманно: Гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 ноября – 3 декабря
27 ноября  •  62360 просмотра

Действуйте обдуманно: Гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 ноября – 3 декабря

Эксклюзив
Бывшая судья ЕСПЧ рассказала на, что больше всего поступало жалоб от украинцев
27 ноября  •  152643 просмотра

Бывшая судья ЕСПЧ рассказала на, что больше всего поступало жалоб от украинцев

Эксклюзив
В Киеве на фоне непогоды за сутки произошло более 30 ДТП, есть травмированные
27 ноября  •  141939 просмотра

В Киеве на фоне непогоды за сутки произошло более 30 ДТП, есть травмированные

Эксклюзив
Депутат Винницкого облсовета обратился в прокуратуру относительно законности увольнения директора Центра инфекционных болезней
27 ноября  •  135622 просмотра

Депутат Винницкого облсовета обратился в прокуратуру относительно законности увольнения директора Центра инфекционных болезней

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
kuleba-i-borrel-obsudili-sozdanie-obshcheevropeiskoi-zoni-oboronnoi-promishlennosti-glava-mid-ukraini

Кулеба и Боррель обсудили создание общеевропейской зоны оборонной промышленности

Киев  •  УНН

28 ноябрь 2023, 17:08  •  3564 просмотра

Read in English

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и представитель ЕС Жозеп Боррель обсудили создание панъевропейской зоны оборонной промышленности и продвижение переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Министр МИД Украины Дмитрий Кулеба и представитель ЕС Жозеп Боррель обсудили предложение о создании общеевропейской зоны оборонной промышленности, передает УНН.

В Брюсселе я встретился с Жозепом Боррелем, чтобы поблагодарить его за лидерство в мобилизации поддержки Украины

- написал Кулеба в Х.

Детали

По его словам, в разработке четыре важных решения.  

"12-й пакет санкций ЕС, использование замороженных российских активов для восстановления Украины, запуск Ukraine Facility,  и прежде всего декабрьское решение EUCO начать переговоры о вступлении Украины в ЕС", - сообщил Кулеба.

Украинский дипломат отметил, что над всеми этими вопросами Украина работает бок о бок с отделом кадров и вице-президентом.

"Мы также подробно обсудили мое предложение по созданию общеевропейской зоны оборонной промышленности, в которой члены ЕС, кандидаты и страны-единомышленники объединят усилия в оборонном производстве", -  рассказал Кулеба.

Дополнение

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и представитель ЕС Жозеп Боррель обсудили шаги для превращения рекомендации Еврокомиссии в решение Совета ЕС о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС.

В интервью EURACTIV Кулеба заявлял, что ЕС нужен рынок оборонной промышленности и Украина должна быть его частью.  

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Политика
Кулеба та Боррель обговорили створення загальноєвропейської зони оборонної промисловості
Kuleba and Borrell discuss creation of pan-European defense industry zone
Новости по теме

Кулеба и Боррель обсудили создание общеевропейской зоны оборонной промышленности

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и представитель ЕС Жозеп Боррель обсудили создание панъевропейской зоны оборонной промышленности и продвижение переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Политика •   •  3564 просмотра
Кулеба и Боррель обсудили создание общеевропейской зоны оборонной промышленности

Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист

Олег Малиневский советует пересмотреть полномочия Фонда гарантирования вкладов физических лиц, выступает за судебный контроль над процедурами неплатежеспособности и ставит под сомнение роль Фонда в управлении и ликвидации неплатежеспособных банков без достаточного надзора.

Экономика •   •  7005 просмотра
Эксклюзив
Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист

Говорили о наращивании оборонной промышленности ЕС: Кулеба встретился с главой МИД Испании

Дмитрий Кулеба встретился с Хосе Мануэлем Альбаресом, чтобы укрепить партнерство и поблагодарить Испанию за поддержку Украины в противостоянии с Россией и в переговорах о вступлении в ЕС. Они также обсудили вопросы развития оборонной промышленности ЕС.

Политика •   •  4840 просмотра
Говорили о наращивании оборонной промышленности ЕС: Кулеба встретился с главой МИД Испании

Безналичные платежи количественно выросли до 93% транзакций по Украине: украинцы все чаще рассчитываются банковскими картами

В 3 квартале 2023 года безналичные платежи в Украине выросли до 93,5% от всех карточных транзакций по количеству, всего было осуществлено 1 972,5 млн транзакций.

Экономика •   •  5432 просмотра
Безналичные платежи количественно выросли до 93% транзакций по Украине: украинцы все чаще рассчитываются банковскими картами

Восстановить свет в Одесской области мешают деревья - ДТЭК

Из-за соседства с деревьями произошло много аварий, обрывов проводов, что затрудняет работу энергетиков по восстановлению света в регионе.

Общество •   •  6420 просмотра
Восстановить свет в Одесской области мешают деревья - ДТЭК

Боррель примет участие в заседании ОБСЕ, которое бойкотируют Украина и страны Балтии из-за допуска лаврова

Представитель ЕС Жозеп Боррель примет участие во встрече ОБСЕ, которую бойкотируют Украина и страны Балтии из-за допуска на нее российского министра иностранных дел сергея лаврова.

Политика •   •  7503 просмотра
Боррель примет участие в заседании ОБСЕ, которое бойкотируют Украина и страны Балтии из-за допуска лаврова

Антивозрастная терапия: ее методы, преимущества и влияние стресса на старение

Специалист AntiAge терапии убежден, что путь к сохранению молодости начинается с рождения.

Здоровье •   •  14090 просмотра
Антивозрастная терапия: ее методы, преимущества и влияние стресса на старение

Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку

Польские перевозчики блокируют украинские грузовики на границе из-за опасений более дешевой конкуренции, что вызывает напряженность, но не имеет значительного экономического влияния, поскольку Украина остается самодостаточной в продовольствии и ключевых товарах. Ожидается, что блокада будет решена в течение двух недель.

Экономика •   •  22603 просмотра
Эксклюзив
Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку

В ПАСЕ создали комитет по вопросам украинских детей

Парламентская ассамблея Совета Европы утвердила специальный комитет во главе с Еленой Хоменко для рассмотрения нарушений прав детей в Украине в условиях конфликта с Россией.

Политика •   •  10303 просмотра
В ПАСЕ создали комитет по вопросам украинских детей

Украинские пограничники подняли государственный флаг в пункте пропуска "Бударки" на границе с рф

Украинские пограничники подняли национальный флаг на закрытом пункте пропуска "Бударки" в Харькове, несмотря на то, что он является мишенью для регулярных российских обстрелов.

Война •   •  13004 просмотра
Украинские пограничники подняли государственный флаг в пункте пропуска "Бударки" на границе с рф