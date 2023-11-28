Кулеба и Боррель обсудили создание общеевропейской зоны оборонной промышленности

Министр МИД Украины Дмитрий Кулеба и представитель ЕС Жозеп Боррель обсудили предложение о создании общеевропейской зоны оборонной промышленности, передает УНН.

В Брюсселе я встретился с Жозепом Боррелем, чтобы поблагодарить его за лидерство в мобилизации поддержки Украины - написал Кулеба в Х.

Детали

По его словам, в разработке четыре важных решения.

"12-й пакет санкций ЕС, использование замороженных российских активов для восстановления Украины, запуск Ukraine Facility, и прежде всего декабрьское решение EUCO начать переговоры о вступлении Украины в ЕС", - сообщил Кулеба.

Украинский дипломат отметил, что над всеми этими вопросами Украина работает бок о бок с отделом кадров и вице-президентом.

"Мы также подробно обсудили мое предложение по созданию общеевропейской зоны оборонной промышленности, в которой члены ЕС, кандидаты и страны-единомышленники объединят усилия в оборонном производстве", - рассказал Кулеба.

Дополнение

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и представитель ЕС Жозеп Боррель обсудили шаги для превращения рекомендации Еврокомиссии в решение Совета ЕС о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС.

В интервью EURACTIV Кулеба заявлял, что ЕС нужен рынок оборонной промышленности и Украина должна быть его частью.