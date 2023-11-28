Кулеба и Боррель обсудили создание общеевропейской зоны оборонной промышленности
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и представитель ЕС Жозеп Боррель обсудили создание панъевропейской зоны оборонной промышленности и продвижение переговоров о вступлении Украины в ЕС.
Министр МИД Украины Дмитрий Кулеба и представитель ЕС Жозеп Боррель обсудили предложение о создании общеевропейской зоны оборонной промышленности, передает УНН.
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Детали
По его словам, в разработке четыре важных решения.
"12-й пакет санкций ЕС, использование замороженных российских активов для восстановления Украины, запуск Ukraine Facility, и прежде всего декабрьское решение EUCO начать переговоры о вступлении Украины в ЕС", - сообщил Кулеба.
Украинский дипломат отметил, что над всеми этими вопросами Украина работает бок о бок с отделом кадров и вице-президентом.
"Мы также подробно обсудили мое предложение по созданию общеевропейской зоны оборонной промышленности, в которой члены ЕС, кандидаты и страны-единомышленники объединят усилия в оборонном производстве", - рассказал Кулеба.
Дополнение
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и представитель ЕС Жозеп Боррель обсудили шаги для превращения рекомендации Еврокомиссии в решение Совета ЕС о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС.
В интервью EURACTIV Кулеба заявлял, что ЕС нужен рынок оборонной промышленности и Украина должна быть его частью.
Кулеба и Боррель обсудили создание общеевропейской зоны оборонной промышленности
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и представитель ЕС Жозеп Боррель обсудили создание панъевропейской зоны оборонной промышленности и продвижение переговоров о вступлении Украины в ЕС.
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