Кулеба анонсировал историческое событие: старт "Квадриги" с Турцией за считанные дни

"Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу завтра обратится к украинским послам. Он приезжает в Киев не один, а вместе с министром обороны Турции. И во время конференции послов состоится историческое событие - первое заседание нового формата взаимодействия между Украиной и Турцией, который называется "Квадрига" - когда министры иностранных дел и обороны одной страны сидят с одной стороны стола, министры иностранных дел и обороны другой страны - с другой, и говорят об отношениях между странами и в регионе комплексно", - сказал Кулеба.

По словам министра, такие форматы являются очень редкими, о нем было договорено президентами Украины Владимиром Зеленским и Турции Реджепом Эрдоганом.

Напомним, в ноябре текущего года Кулеба анонсировал первую встречу по формуле "Квадрига" - между главами оборонных и внешнеполитических ведомств Украины и Турции.