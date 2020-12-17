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Кулеба анонсировал историческое событие: старт "Квадриги" с Турцией за считанные дни

Киев • УНН

 • 17125 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Министр иностранных дел вместе с главой оборонного ведомства Турции завтра прибудут в Киев, где состоится первое заседание нового формата взаимодействия двух стран. Об этом в видеообращении по итогам первого дня большой конференции послов сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

Кулеба анонсировал историческое событие: старт "Квадриги" с Турцией за считанные дни

"Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу завтра обратится к украинским послам. Он приезжает в Киев не один, а вместе с министром обороны Турции. И во время конференции послов состоится историческое событие - первое заседание нового формата взаимодействия между Украиной и Турцией, который называется "Квадрига" - когда министры иностранных дел и обороны одной страны сидят с одной стороны стола, министры иностранных дел и обороны другой страны - с другой, и говорят об отношениях между странами и в регионе комплексно", - сказал Кулеба.

По словам министра, такие форматы являются очень редкими, о нем было договорено президентами Украины Владимиром Зеленским и Турции Реджепом Эрдоганом.

Напомним, в ноябре текущего года Кулеба анонсировал первую встречу по формуле "Квадрига" - между главами оборонных и внешнеполитических ведомств Украины и Турции.

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