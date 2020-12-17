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Кулеба анонсував історичну подію: старт “квадриги” з Туреччиною за лічені дні

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Міністр закордонних справ разом з очільником оборонного відомства Туреччини завтра прибудуть в Київ, де відбудеться перше засідання нового формату взаємодії двох країн. Про це у відеозверненні за підсумками першого дня великої конференції послів сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає УНН.

Кулеба анонсував історичну подію: старт “квадриги” з Туреччиною за лічені дні

“Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу завтра звернеться до українських послів. Він приїжджає у Київ не сам, а разом з міністром оборони Туреччини. І підчас конференції послів відбудеться історична подія – перше засідання нового формату взаємодії між Україною та Туреччиною, який називається “Квадрига” – коли міністри закордонних справ і оборони однієї країни сидять з одного боку столу, міністри закордонних справ і оборони іншої країни – з іншого, і говорять про відносини між країнами і в регіоні комплексно”, - сказав Кулеба.

Зі слів міністра, такі формати є дуже рідкісними, про нього було домовлено президентами України Володимиром Зеленським і Туреччини Реджепом Ердоганом.

Нагадаємо, у листопаді поточного року Кулеба анонсував першу зустріч за формулою "Квадрига" - між главами оборонних і зовнішньополітичних відомств України і Туреччини.

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