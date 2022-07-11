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«Повар путина» Пригожин убрал из поисковика ссылки на расследования о себе и ЧВК Вагнера

«Повар путина» Пригожин убрал из поисковика ссылки на расследования о себе и ЧВК Вагнера

Киев • УНН

 • 400009 просмотра

КИЕВ. 11 июля. УНН. Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин воспользовался «правом на забвение», которое позволяет убрать из выдачи поисковиков часть материалов о себе. Первым об этом сообщил российский телеграм-канал «Можем объяснить», пишет УНН.

Детали

Сообщается, что российский поисковик ограничил выдачу результатов по запросам «Пригожин», «Евгений Пригожин», «Пригожин фабрика троллей» и ряду схожих формулировок. «Яндекс» указывает, что это было сделано на основании закона «О забвении», действующего с 2016 года (№ 264-ФЗ).

Также из выдачи исчезли ссылки на ряд материалов про повара путина. Так, сообщается, что поисковик не показывает расследование об уголовных похождениях Пригожина — в молодости он отсидел больше 10 лет за кражи, разбой и нападение на женщину. Остались лишь ссылки на эту публикацию других СМИ.

Как отмечают автора, ссылка на закон «О забвении» появляется и при поиске по словам «Евгений Пригожин ЧВК Вагнера». Более того, «Яндекс» еще и предупреждает, что «некоторые материалы в интернете могут содержать недостоверную информацию». В то же время ссылки на многочисленные расследования о связи Пригожина с частной военной компанией из Петербурга, отсутствуют.

Зато на первой же странице появляются интервью бизнесмена подконтрольным СМИ: «Невским новостям» и РИА «ФАН». В них уголовник со стажем именуется «патриотом», называющим западные страны «вымирающей кучкой извращенцев».

В «Яндексе» не ответили на запрос «МО» о том, сколько ссылок было удалено.

Сообщается, что Пригожин однажды уже пытался удалить из поисковиков неприятные сведения о себе. В 2016 году он подал 20 исков к компаниям «Яндекс», «Мэйл.ру» и Google.

Журналисты рассказывали, как все места в зале петербургского суда были специально заняты людьми, связанными с Пригожиным, в том числе из агентства ФАН. После шумихи бизнесмен отказался от иска.

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