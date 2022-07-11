«Повар путина» Пригожин убрал из поисковика ссылки на расследования о себе и ЧВК Вагнера

Детали

Сообщается, что российский поисковик ограничил выдачу результатов по запросам «Пригожин», «Евгений Пригожин», «Пригожин фабрика троллей» и ряду схожих формулировок. «Яндекс» указывает, что это было сделано на основании закона «О забвении», действующего с 2016 года (№ 264-ФЗ).

Также из выдачи исчезли ссылки на ряд материалов про повара путина. Так, сообщается, что поисковик не показывает расследование об уголовных похождениях Пригожина — в молодости он отсидел больше 10 лет за кражи, разбой и нападение на женщину. Остались лишь ссылки на эту публикацию других СМИ.

Как отмечают автора, ссылка на закон «О забвении» появляется и при поиске по словам «Евгений Пригожин ЧВК Вагнера». Более того, «Яндекс» еще и предупреждает, что «некоторые материалы в интернете могут содержать недостоверную информацию». В то же время ссылки на многочисленные расследования о связи Пригожина с частной военной компанией из Петербурга, отсутствуют.

Зато на первой же странице появляются интервью бизнесмена подконтрольным СМИ: «Невским новостям» и РИА «ФАН». В них уголовник со стажем именуется «патриотом», называющим западные страны «вымирающей кучкой извращенцев».

В «Яндексе» не ответили на запрос «МО» о том, сколько ссылок было удалено.

Сообщается, что Пригожин однажды уже пытался удалить из поисковиков неприятные сведения о себе. В 2016 году он подал 20 исков к компаниям «Яндекс», «Мэйл.ру» и Google.

Журналисты рассказывали, как все места в зале петербургского суда были специально заняты людьми, связанными с Пригожиным, в том числе из агентства ФАН. После шумихи бизнесмен отказался от иска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боевики "Вагнера" готовили покушение на Зеленского и Шмыгаля