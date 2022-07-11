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«Кухар путіна» Пригожин прибрав із пошуковика посилання на розслідування про себе та ПВК Вагнера

«Кухар путіна» Пригожин прибрав із пошуковика посилання на розслідування про себе та ПВК Вагнера

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 червня. УНН. Петербурзький бізнесмен Євген Пригожин скористався «правом на забуття», яке дозволяє прибрати з видачі пошукових систем частину матеріалів про себе. Першим про це повідомив російський телеграм-канал «Можемо пояснити», пише УНН.

Деталі

Повідомляється, що російський пошуковик обмежив видачу результатів за запитами «Пригожин», «Євген Пригожин», «Пригожин – фабрика тролів» і ряду схожих формулювань. «Яндекс» вказує, що це було зроблено на підставі закону «Про забуття», що діє з 2016 року (№ 264-ФЗ).

Також з видачі зникли посилання на ряд матеріалів про кухаря путіна. Так, повідомляється, що пошуковик не показує розслідування про кримінальні пригоди Пригожина — в молодості він відсидів більше 10 років за крадіжки, розбій та напад на жінку. Залишилися лише посилання на цю публікацію інших ЗМІ.

Як зазначають автори, посилання на закон «Про забуття» з'являється і при пошуку за словами «Євген Пригожин ЧВК Вагнера». Більше того, «Яндекс» ще й попереджає, що «деякі матеріали в інтернеті можуть містити недостовірну інформацію». У той самий час посилання на численні розслідування зв'язку Пригожина з приватною військовою компанією з Петербурга, відсутні.

Проте на першій сторінці з'являються інтерв'ю бізнесмена підконтрольним ЗМІ: «Невським новинам» та РІА «ФАН». У них карний злочинець зі стажем іменується «патріотом», що називає західні країни «вимираючою купкою збоченців».

У «Яндексі» не відповіли на запит «МО» про те, скільки посилань було видалено.

Повідомляється, що Пригожин одного разу вже намагався видалити з пошукових систем неприємні відомості про себе. У 2016 році він подав 20 позовів до компаній «Яндекс», «Мейл.ру» та Google.

Журналісти розповідали, як усі місця у залі петербурзького суду були спеціально зайняті людьми, пов'язаними з Пригожиним, зокрема з агентства ФАН. Після галасу бізнесмен відмовився від позову.

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