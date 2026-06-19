Куда пойти в Киеве на выходных 20 - 21 июня

Фото: pixabay

В эти выходные в столице будет много мероприятий на любой вкус. УНН собрали для вас топ самых интересных событий, которые пройдут в Киеве 20 и 21 июня.

Наш выпускной 2026

Главное музыкальное событие выходных объединит десятки украинских артистов на одной сцене. Для гостей выступят Monatik, Melovin, Zlata Ognevich, Alekseev, Khayat, Маша Кондратенко и многие другие исполнители. Организаторы обещают атмосферу большого летнего праздника, живой звук и любимые хиты разных лет. Событие также станет открытием новой концертной площадки в инновационном парке UNIT.CITY.

Где: UNIT.CITY, ул. Дорогожицкая, 3;

Когда: 21 июня, 17:00;

Стоимость: 800-2000 гривен.

Насекомые

Современный украинский мюзикл, созданный по мотивам известной пьесы братьев Чапек, предлагает зрителям необычный взгляд на человеческую природу. В центре сюжета - поэт Феликс, который оказывается в мире, где люди постепенно теряют человечность и превращаются в насекомых. Постановка сочетает философские вопросы, яркую сценографию и современное музыкальное оформление. Спектакль заставляет задуматься о выборе между собственными ценностями и искушением власти.

Где: Киевский национальный академический театр оперетты, ул. Большая Васильковская, 53/3;

Когда: 19 июня – 8 июля;

Стоимость: 150-1200 гривен.

Коппелия. Новая история куклы

Одна из самых интересных балетных премьер Киевской оперы предлагает зрителям новое прочтение классической истории. По сюжету волшебник Коппелиус создает совершенную куклу, которая должна помочь ему покорить человечество. Однако Коппелия получает душу и чувства, что меняет ход событий. Спектакль сочетает фантастический сюжет, яркую хореографию и зрелищные сценические решения. Такой формат будет интересен как взрослым, так и детям.

Где: Киевская опера, ул. Межигорская, 2;

Когда: 20 июня, 12:00;

Стоимость: 210-400 гривен.

Берегиня

Поклонникам украинской музыки стоит обратить внимание на концерт, посвященный памяти Раисы Кириченко. В программе прозвучат народные песни, произведения украинских композиторов и поэзия Лины Костенко. На сцене выступят народная певица Татьяна Школьная, бас Роман Смоляр и ансамбль народных инструментов "Дивограй". Мероприятие станет возможностью услышать хорошо известные украинские композиции в живом исполнении.

Где: Литературно-мемориальный музей-квартира П. Г. Тычины, ул. Терещенковская, 5;

Когда: 20 июня, 15:00;

Стоимость: 200 гривен.

HARD COMBAT 15

Любителей спорта и адреналина приглашают на вечер боевых искусств. Зрителей ждут финалы Чемпионата Украины по Combat Самозащита ИСО, а также поединки в форматах бокса, K-Combat и бои 2х2. Участие в турнире примут сильнейшие спортсмены, которые будут бороться за победу перед зрителями. Событие обещает зрелищные противостояния и напряженную атмосферу спортивного праздника.

Где: Зал НУФВСУ, ул. Физкультуры, 1;

Когда: 20 июня, 18:00;

Стоимость: 1000 гривен.

RAMMSTEIN TRIBUTE

Для поклонников тяжелой музыки подготовили вечер хитов легендарной немецкой группы Rammstein. На сцене выступит трибьют-группа Rammstahl, которая исполнит самые известные композиции коллектива. В программе заявлены такие треки, как Du Hast, Sonne, Amerika, Deutschland и другие. Организаторы обещают мощный звук и атмосферу настоящего рок-концерта.

Где: Соломенская пивоварня, площадь Соломенская, 2Б;

Когда: 20 июня, 18:00;

Стоимость: 250-350 гривен.

Amadeus

Завершить выходные можно под звуки классической музыки в стенах исторической кирхи. Симфонический оркестр и хор исполнят произведения Моцарта, Верди, Гайдна, Вивальди и Генделя. Концерт станет прекрасной возможностью насладиться живым звучанием мировой классики в камерной атмосфере. Событие будет интересно как опытным меломанам, так и тем, кто только открывает для себя классическую музыку.

Где: Кирха Святой Екатерины, ул. Лютеранская, 22;

Когда: 21 июня, 18:00;

Стоимость: 150-400 гривен.

Клуб настольных игр

Тем, кто ищет более спокойный досуг, стоит заглянуть на встречу клуба настольных игр. Организаторы предлагают простые и доступные игры, для которых не нужен предварительный опыт или специальные знания. Это хорошая возможность провести время в приятной компании, познакомиться с новыми людьми и отдохнуть от повседневной рутины. Мероприятие подходит для участников.

Где: Drip Coffee Buffet, ул. Большая Васильковская, 122;

Когда: 21 июня, 18:00;

Стоимость: 220 гривен.

Куда пойти в Киеве 6-7 июня