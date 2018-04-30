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Кубок Лиги чемпионов привезли во Львов

Киев • УНН

 • 12891 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 30 апреля. УНН. Кубки мужской и женской Лиги чемпионов сегодня путешествовали по Львову. Об этом сообщил корреспондент УНН во Львове.

Кубок Лиги чемпионов привезли во Львов

Сначала легендарный трофей привезли на "Арену Львов". Уже там его ожидало сотни футбольных болельщиков. Для большинства, фото с трофеем – это настоящая мечта.

"Я давно смотрю Лигу чемпионов. Сфотографироваться с трофеем – это моя мечта. Сегодня она осуществилась", – рассказал львовянин Александр.

Кубок Лиги чемпионов также привезли на стадион имени Богдана Маркевича в Винниках. После трофей отправился и до центра Львова. В парке "На валах" легендарный трофей ожидали сотни болельщиков.

"Готов стоять долго, пока не сделаю фото с кубком. И даже жара мне не повредит. Такая возможность может быть раз в жизни", – рассказал львовянин Сергей.

Напомним, представителям Военно-морских сил Украины презентовали Кубки Лиги чемпионов УЕФА.

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