Кубок Лиги чемпионов привезли во Львов

Сначала легендарный трофей привезли на "Арену Львов". Уже там его ожидало сотни футбольных болельщиков. Для большинства, фото с трофеем – это настоящая мечта.

"Я давно смотрю Лигу чемпионов. Сфотографироваться с трофеем – это моя мечта. Сегодня она осуществилась", – рассказал львовянин Александр.

Кубок Лиги чемпионов также привезли на стадион имени Богдана Маркевича в Винниках. После трофей отправился и до центра Львова. В парке "На валах" легендарный трофей ожидали сотни болельщиков.

"Готов стоять долго, пока не сделаю фото с кубком. И даже жара мне не повредит. Такая возможность может быть раз в жизни", – рассказал львовянин Сергей.

Напомним, представителям Военно-морских сил Украины презентовали Кубки Лиги чемпионов УЕФА.