Кубок Ліги чемпіонів привезли до Львова
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 30 квітня. УНН. Кубки чоловічої та жіночої Ліги чемпіонів сьогодні мандрували Львовом. Про це повідомив кореспондент УНН у Львові.
Спочатку легендарний трофей привезли на "Арену Львів". Вже там на нього очікувало сотні футбольних вболівальників. Для більшості, фото з трофеєм – це справжня мрія.
"Я віддавна дивлюсь Лігу чемпіонів. Сфотографуватися з трофеєм – це моя мрія. Сьогодні вона здійснилася", - розповів львів’янин Олександр.
Кубок Ліги чемпіонів також привезли на стадіон імені Богдана Маркевича у Винниках. Опісля трофей помандрував і до центру Львова. У парку "На валах" на легендарний трофей очікували сотні вболівальників.
"Готовий стояти довго, допоки не зроблю фото з кубком. І навіть спека мені не зашкодить. Така нагода може бути раз в житті", - розповів львів’янин Сергій.
Нагадаємо, представникам Військово-морських сил України презентували Кубки Ліги чемпіонів УЄФА.