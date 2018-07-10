Куба обвинила США в создании препятствий для получения кубинцами иммиграционных виз

“Американское правительство создало препятствия для выполнения взятых на себя обязательств, в частности в том, что касается выдачи ежегодно 20 тысяч миграционных виз”, — приводит в понедельник слова Галы Кубинское агентство новостей.

Дипломат указал, что в 2016 и 2017 годах американские власти выдали оговоренное количество виз, однако в нынешнем году, по всей видимости, этого не произойдет из-за того, что посольство США в Гаване несколько месяцев назад приостановило оказание консульских услуг.

В конце прошлого года США отозвали 60% своего дипперсонала с Кубы и прекратили оформление американских въездных виз на территории островного государства. Это решение было связано с тем, что, по утверждению Госдепартамента, более 20 американских дипломатов в Гаване подверглись некоему акустическому воздействию, в результате которого у них возникли проблемы со здоровьем. Министерство иностранных дел Кубы несколько раз категорически опровергало причастность Гаваны к инцидентам с американскими дипломатами. В настоящее время для того, чтобы получить американскую иммиграционную визу, кубинцы должны обращаться в посольство США в Гайане.

Представитель кубинского МИД посетовал на то, что кубинцы “вынуждены тратить большие суммы денег на поездки в другие страны для обращения за американскими визами”.

Как сообщал УНН, Госдепартамент вернул в США 11 американцев из КНР за “акустических атак”.