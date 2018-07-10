Куба обвинила США в создании препятствий для получения кубинцами иммиграционных виз

ukru
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 52314 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 105965 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 127434 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 134782 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 170581 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153898 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141538 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130489 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 182343 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118345 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп угрожает повысить пошлины на товары из Мексики и Канады после 2 апреля - CNN

Трамп угрожает повысить пошлины на товары из Мексики и Канады после 2 апреля - CNN

9 марта, 19:16 • 25836 просмотра
Несмотря на несогласие с политикой США в отношении Киева: Маск пообещал никогда не отключать Starlink для Украины

Несмотря на несогласие с политикой США в отношении Киева: Маск пообещал никогда не отключать Starlink для Украины

9 марта, 19:33 • 29289 просмотра
Поставка ракет и систем ПВО увеличится в три раза: Украина подписала меморандум с немецким производителем IRIS-T

Поставка ракет и систем ПВО увеличится в три раза: Украина подписала меморандум с немецким производителем IRIS-T

9 марта, 19:50 • 17327 просмотра
В киевском метро пассажир попал под поезд, три станции "зеленой линии" закрыты

В киевском метро пассажир попал под поезд, три станции "зеленой линии" закрыты

9 марта, 20:23 • 17243 просмотра
"Дипломатия будет сильна только на сильных фронтовых позициях" - Зеленский перед переговорами в Саудовской Аравии

"Дипломатия будет сильна только на сильных фронтовых позициях" - Зеленский перед переговорами в Саудовской Аравии

9 марта, 20:44 • 15787 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 147852 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 182341 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 189980 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 200448 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 257427 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 170580 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 108149 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 112360 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 114228 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 113456 просмотра
Актуальное
Куба обвинила США в создании препятствий для получения кубинцами иммиграционных виз

Куба обвинила США в создании препятствий для получения кубинцами иммиграционных виз

Киев  •  УНН

 • 16645 просмотра

КИЕВ. 10 июля. УНН. Соединенные Штаты создают препятствия для получения гражданами Кубы американских иммиграционных виз. Об этом заявил директор управления по двусторонним вопросам департамента США МИД Кубы Юрий Гала, информирует УНН.

“Американское правительство создало препятствия для выполнения взятых на себя обязательств, в частности в том, что касается выдачи ежегодно 20 тысяч миграционных виз”, — приводит в понедельник слова Галы Кубинское агентство новостей.

Дипломат указал, что в 2016 и 2017 годах американские власти выдали оговоренное количество виз, однако в нынешнем году, по всей видимости, этого не произойдет из-за того, что посольство США в Гаване несколько месяцев назад приостановило оказание консульских услуг.

В конце прошлого года США отозвали 60% своего дипперсонала с Кубы и прекратили оформление американских въездных виз на территории островного государства. Это решение было связано с тем, что, по утверждению Госдепартамента, более 20 американских дипломатов в Гаване подверглись некоему акустическому воздействию, в результате которого у них возникли проблемы со здоровьем. Министерство иностранных дел Кубы несколько раз категорически опровергало причастность Гаваны к инцидентам с американскими дипломатами. В настоящее время для того, чтобы получить американскую иммиграционную визу, кубинцы должны обращаться в посольство США в Гайане.

Представитель кубинского МИД посетовал на то, что кубинцы “вынуждены тратить большие суммы денег на поездки в другие страны для обращения за американскими визами”.

Как сообщал УНН, Госдепартамент вернул в США 11 американцев из КНР за “акустических атак”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы