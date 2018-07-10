Куба звинуватила США в створенні перешкод для отримання кубинцями імміграційних віз

“Американський уряд створив перешкоди для виконання взятих на себе зобов’язань, зокрема в тому, що стосується видачі щорічно 20 тисяч міграційних віз”, — наводить у понеділок слова Гали Кубинське агентство новин.

Дипломат зазначив, що в 2016 та 2017 років роках американська влада видала обумовлену кількість віз, проте в нинішньому році, скоріш за все, цього не станеться через те, що посольство США в Гавані кілька місяців тому призупинило надання консульських послуг.

В кінці минулого року США відкликали 60% свого дипперсоналу з Куби і припинили оформлення американських в’їзних віз на території острівної держави. Це рішення було пов’язане з тим, що, за твердженням Держдепартаменту, більше 20 американських дипломатів в Гавані піддалися якомусь акустичному впливу, в результаті якого у них виникли проблеми зі здоров’ям. Міністерство закордонних справ Куби кілька разів категорично спростовувало причетність Гавани до інцидентів з американськими дипломатами. В даний час для того, щоб отримати американську імміграційну візу, кубинці повинні звертатися в посольство США в Гайані.

Представник кубинського МЗС поскаржився на те, що кубинці “змушені витрачати великі суми грошей на поїздки в інші країни для звернення за американськими візами”.

Як повідомляв УНН, Держдепартамент повернув в США 11 американців з КНР через “акустичні атаки”.