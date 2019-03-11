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КСУ привлек "Национальный интерес Украины" к рассмотрению дела о декларировании активистов

КСУ привлек "Национальный интерес Украины" к рассмотрению дела о декларировании активистов

Киев  •  УНН

 • 13981 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. Конституционный суд Украины привлек Общественную организацию "Национальный интерес Украины" к рассмотрению вопроса конституционности нормы закона об обязательном декларировании представителей общественных организаций, которые получают финансирование из-за рубежа. Об этом УНН сообщил адвокат, директор по правовым вопросам ОО "Национальный интерес Украины" Дмитрий Кирплюк.

"Письмом от 5 марта 2019 года Конституционный суд Украины сообщил ОО "Национальный интерес Украины", что нашу организацию привлечено к делу о соответствии Конституции Украины нормы закона об обязательном э-декларировании общественных активистов, которые получают финансирование из-за рубежа. Суд сообщил, что перешел к рассмотрению дела в закрытой части пленарного заседания, а потому просит передать имеющиеся у нас материалы, а также выразить позицию ОО "Национальный интерес Украины" по поводу затронутых в конституционных представлениях 65 народных депутатов Украины и уполномоченного ВРУ по правам человека", - сообщил он.

Адвокат добавил, что сейчас ОО "Национальный интерес Украины" проводит общественную экспертизу этого вопроса для передачи ее в Суд.

Как сообщал УНН, 20 июля, народные депутаты и общественные активисты передали на рассмотрение Конституционного Суда Украины текст конституционного представления относительно неконституционности электронного декларирования для общественных активистов, которое по инициативе общественности подписали 65 народных депутатов.

Напомним, НАПК поддерживает отмену нормы, обязывающей общественных активистов подавать декларацию.

Украинские Национальные Новости

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