КСУ залучив “Національний інтерес України" до розгляду справи про декларування активістів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Конституційний суд України долучив Громадську організацію "Національний інтерес України" до розгляду питання конституційності норми закону про обов’язкове декларування представників громадських організацій, які отримують фінансування з-за кордону. Про це УНН повідомив адвокат, директор з правових питань ГО "Національний інтерес України" Дмитро Кирплюк.
"Листом від 5 березня 2019 року Конституційний суд України повідомив ГО "Національний інтерес України", що нашу організацію залучено до справи щодо відповідності Конституції України норми закону про обов'язкове е-декларування громадських активістів, які отримують фінансування з-за кордону. Суд повідомив, що перейшов до розгляду справи у закритій частині пленарного засідання, а тому просить передати наявні в нас матеріали, а також висловити позицію ГО "Національний інтерес України" з приводу порушених у конституційних поданнях 65 народних депутатів України та уповноваженого ВРУ з прав людини", - повідомив він.
Адвокат додав, що зараз ГО "Національний інтерес України" проводить громадську експертизу цього питання для передачі її до Суду.
Як повідомляв УНН, 20 липня, народні депутати та громадські активісти передали на розгляд Конституційного Суду України текст конституційного подання щодо неконституційності електронного декларування для громадських активістів, яке за ініціативи громадськості підписали 65 народних депутатів.
Нагадаємо, НАЗК підтримує скасування норми, що зобов'язує громадських активістів подавати декларацію.