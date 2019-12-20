КСУ признал неконституционными условия принятия граждан в жилищно-строительный кооператив

Этим Решением Конституционный суд Украины признал не соответствующими Конституции Украины (неконституционными) положения части второй статьи 135 Кодекса.

Согласно этим положениям Кодекса в члены жилищно-строительного кооператива принимаются граждане, постоянно проживающие в данном населенном пункте (если иное не установлено законодательством Союза ССР и Украинской ССР) и находятся на учете желающих вступить в жилищно-строительный кооператив и внесены в единый государственный реестр граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий или пользуются правом внеочередного приема в члены кооператива, а также граждане, указанные в части первой статьи 143, части второй статьи 145 и части первой статьи 146 Кодекса.

Из анализа положений Основного Закона Украины следует, что право на жилье может быть реализовано способом строительства жилья, приобретение его в собственность или взятие в аренду, а гражданами, нуждающихся в социальной защите - в способ получения социального жилья от государства или органов местного самоуправления бесплатно или за доступную для них плату в соответствии с законом.

Исходя из приведенного Конституционный суд Украины отмечает, что Конституция Украины устанавливает различные способы реализации своего права на жилье и не связывает возможности реализации этого права с постоянным проживанием лица в том или ином населенном пункте (с местом жительства).

Конституционный суд Украины считает, что положение части второй статьи 135 Кодекса противоречат ряду положений Конституции Украины.

Конституционный Суд Украины обращает внимание на то, что Кодекс принят до вступления в силу Конституции Украины, а потому ряд его положений являются, нивелируют сущность конституционного права каждого лица на жилье, не соответствуют и другим конституционным принципам социального, экономического развития Украинского общества и государства, невозможным свободное приобретение каждым права частной собственности на жилые объекты в соответствии с законом.

Суд также подчеркивает, что положения преамбулы Кодекса противоречат частям первой, второй статьи 15 Конституции Украины.

Положения части второй статьи 135 Кодекса, признанные неконституционными, утрачивают силу со дня принятия Конституционным судом Украины этого Решения.

Решение Конституционного суда Украины является обязательным, окончательным и таким, что не может быть обжаловано.

Напомним, КСУ обнародовал вывод относительно назначения Президентом глав ГБР и НАБУ.