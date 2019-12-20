КСУ признал неконституционными условия принятия граждан в жилищно-строительный кооператив

ukru
рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 36647 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 120463 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 126221 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 124428 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 147229 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 111179 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 111602 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109813 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132210 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130850 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Почти половина американцев не согласны с подходами Трампа к завершению войны в Украине - опрос

Почти половина американцев не согласны с подходами Трампа к завершению войны в Украине - опрос

6 марта, 00:00 • 101347 просмотра
На ЧАЭС потушили тлеющие огни после атаки дрона: что происходит на станции

На ЧАЭС потушили тлеющие огни после атаки дрона: что происходит на станции

6 марта, 01:06 • 102736 просмотра
В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки дронов

В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки дронов

6 марта, 01:53 • 105670 просмотра
Трамп давит на Украину вместо россии - в ISW объяснили последствия такой политики

Трамп давит на Украину вместо россии - в ISW объяснили последствия такой политики

05:11 • 106187 просмотра
Пауза с помощью США для Украины затронула разведданные о предупреждении о ракетных и дроновых ударах рф - NYT

Пауза с помощью США для Украины затронула разведданные о предупреждении о ракетных и дроновых ударах рф - NYT

06:21 • 57840 просмотра
публикации
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 147243 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 136378 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 163651 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 205696 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 189898 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 110471 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 114238 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 119291 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 116608 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 115687 просмотра
Актуальное
КСУ признал неконституционными условия принятия граждан в жилищно-строительный кооператив

КСУ признал неконституционными условия принятия граждан в жилищно-строительный кооператив

Киев  •  УНН

 • 17713 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Конституционный суд Украины принял решение по делу по конституционному представлению 49 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) положений части второй статьи 135 Жилищного кодекса Украинской ССР от 30 июня 1983 № 5464-Х. Об этом сообщает УНН со ссылкой на КСУ.

Этим Решением Конституционный суд Украины признал не соответствующими Конституции Украины (неконституционными) положения части второй статьи 135 Кодекса.

Согласно этим положениям Кодекса в члены жилищно-строительного кооператива принимаются граждане, постоянно проживающие в данном населенном пункте (если иное не установлено законодательством Союза ССР и Украинской ССР) и находятся на учете желающих вступить в жилищно-строительный кооператив и внесены в единый государственный реестр граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий или пользуются правом внеочередного приема в члены кооператива, а также граждане, указанные в части первой статьи 143, части второй статьи 145 и части первой статьи 146 Кодекса.

Из анализа положений Основного Закона Украины следует, что право на жилье может быть реализовано способом строительства жилья, приобретение его в собственность или взятие в аренду, а гражданами, нуждающихся в социальной защите - в способ получения социального жилья от государства или органов местного самоуправления бесплатно или за доступную для них плату в соответствии с законом.

Исходя из приведенного Конституционный суд Украины отмечает, что Конституция Украины устанавливает различные способы реализации своего права на жилье и не связывает возможности реализации этого права с постоянным проживанием лица в том или ином населенном пункте (с местом жительства).

Конституционный суд Украины считает, что положение части второй статьи 135 Кодекса противоречат ряду положений Конституции Украины.

Конституционный Суд Украины обращает внимание на то, что Кодекс принят до вступления в силу Конституции Украины, а потому ряд его положений являются, нивелируют сущность конституционного права каждого лица на жилье, не соответствуют и другим конституционным принципам социального, экономического развития Украинского общества и государства, невозможным свободное приобретение каждым права частной собственности на жилые объекты в соответствии с законом.

Суд также подчеркивает, что положения преамбулы Кодекса противоречат частям первой, второй статьи 15 Конституции Украины.

Положения части второй статьи 135 Кодекса, признанные неконституционными, утрачивают силу со дня принятия Конституционным судом Украины этого Решения.

Решение Конституционного суда Украины является обязательным, окончательным и таким, что не может быть обжаловано.

Напомним, КСУ обнародовал вывод относительно назначения Президентом глав ГБР и НАБУ.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы