КСУ решил, что тюремщики не могут расследовать преступления в тюрьмах

"Конституционный суд Украины решил признать, что не соответствует Конституции Украины (неконституционным) часть шестая статьи 216 Уголовно-процессуального кодекса Украины, согласно которой "следователи органов Государственной уголовно-исполнительной службы Украины осуществляют досудебное расследование преступлений, совершенных на территории или в помещениях государственной уголовно-исполнительной службы Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, часть шестая статьи 216 УПК Украины, признанная неконституционной, утрачивает силу через три месяца со дня принятия КСУ этого решения.

"КСУ обязывает Верховную Раду привести нормативное регулирование, установленное частью шестой статьи 216 Уголовно-процессуального кодекса Украины, которая признана неконституционной, в соответствие с Конституцией Украины и этим решением", - отметили в суде.

Решение КСУ является обязательным, окончательным и таким, что не может быть обжаловано.

Напомним, КСУ начал рассмотрение дела об отмене депутатской неприкосновенности.