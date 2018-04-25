КСУ вирішив, що тюремники не можуть розслідувати злочини у в'язницях
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Конституційний суд України напередодні визнав неконституційним положення КПК України щодо того, що органи Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюють досудове розслідування злочинів, вчинених на території або в приміщеннях цієї служби. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу КСУ.
"Конституційний суд України вирішив визнати такою, що не відповідає Конституції України (є неконституційною), частину шосту статті 216 Кримінального процесуального кодексу України, згідно з якою "слідчі органів Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюють досудове розслідування злочинів, вчинених на території або в приміщеннях Державної кримінально-виконавчої служби України", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, частина шоста статті 216 КПК України, визнана неконституційною, втрачає чинність через три місяці з дня ухвалення КСУ цього рішення.
"КСУ зобов’язує Верховну Раду привести нормативне регулювання, встановлене частиною шостою статті 216 Кримінального процесуального кодексу України, що визнана неконституційною, у відповідність із Конституцією України та цим рішенням", - зазначили у суді.
Рішення КСУ є обов’язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено.
Нагадаємо, КСУ розпочав розгляд справи про скасування депутатської недоторканності.