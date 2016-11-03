КСУ начал рассмотрение дел об исключении кандидатов в нардепы из избирательного списка

Так, КСУ начал рассмотрение дела по конституционному представлению 49 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) положений части девятой статьи 61, части третьей статьи 105 Закона Украины "О выборах народных депутатов Украины", пункт 3 раздела II "Заключительные и переходные положения "Закона Украины" О внесении изменений в Закон Украины "О выборах народных депутатов Украины" об исключении кандидатов в народные депутаты Украины из избирательного списка партии в многомандатном округе ".

Напомним, что Конституционный суд Украины продолжит 27 октября в форме письменного слушания дела по конституционному представлению Верховного суда Украины относительно конституционности некоторых положений закона "О судоустройстве и статусе судей" в редакции закона "Об обеспечении права на справедливый суд".