КСУ розпочав розгляд справ щодо виключення кандидатів у нардепи з виборчого списку
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Конституційний суд України розпочав розгляд справи у формі усного слухання щодо конституційності положень закону про парламентські вибори про виключення кандидатів у народні депутати із виборчого списку партії у багатомандатному окрузі, передає УНН.
Так, КСУ розпочав розгляд справи за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини дев’ятої статті 61, частини третьої статті 105 Закону України "Про вибори народних депутатів України“, пункт 3 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення“ Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про вибори народних депутатів України“ щодо виключення кандидатів у народні депутати України з виборчого списку партії у багатомандатному окрузі“.
Нагадаємо, що Конституційний суд України продовжить 27 жовтня у формі письмового слухання справи за конституційним поданням Верховного суду України щодо конституційності деяких положень закону "Про судоустрій і статус суддів" у редакції закону "Про забезпечення права на справедливий суд".