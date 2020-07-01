КСУ рассмотрит рассмотрит дело о соответствии Конституции отдельных положений Закона Украины "О Национальной полиции"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Большая палата Конституционного Суда Украины 2 июля рассмотрит дело о соответствии Конституции Украины отдельных положений Закона Украины “О Национальной полиции”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу суда.
“2 июля в 10:00 Большая палата Конституционного Суда Украины на пленарном заседании в форме письменного производства рассмотрит дело по конституционным жалобам Давимокы Александра Григорьевича, Бойко Николая Викторовича, Крюка Владимира Николаевича и Токаренко Виталия Леонидовича относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) положений пункта 4 части первой статьи 97 Закона Украины „О Национальной полиции“ от 2 июля 2015 года № 580-VIII с изменениями”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в соответствии с пунктом 4 части первой статьи 97 Закона единовременное пособие в случае гибели (смерти), определения потери работоспособности полицейского является социальной выплатой, гарантированной помощью со стороны государства, назначается и выплачивается лицам, которые по закону имеют право на ее получение в случае “определение полицейском инвалидности вследствие заболевания, ранения (контузии, травмы или увечья), связанных с прохождением им службы в органах внутренних дел или полиции, в течение шести месяцев после освобождения его из полиции по причинам, указанным в настоящем пункте”.
Так, авторы ходатайства считают, что оспариваемыми положениями Закона конституционное право на социальную защиту поставлено в зависимость от факта оснований увольнения. Таким образом государство, вопреки конституционным гарантиям социальной защиты для всех полицейских, имеющих право на получение единовременного пособия в случае установления инвалидности, на законодательном уровне лишила права полицейских в тех случаях, когда они увольнении со службы по другим основаниям.
По мнению заявителей, оспариваемое положение Закона является дискриминационным, поскольку полицейские, которым определено инвалидность вследствие заболевания, связанного с прохождением службы в полиции, по истечении шестимесячного срока с момента их увольнения, лишены права на получение единовременного денежного пособия.
Напомним, Большая палата Конституционного Суда Украины рассматривает дело о конституционности отдельных положений Закона Украины “О очистке власти”, который называют законом о люстрации.