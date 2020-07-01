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КСУ розгляне розгляне справу щодо відповідності Конституції окремих положень ЗУ "Про Національну поліцію"

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 липня. УНН. Велика палата Конституційного Суду України 2 липня розгляне справу щодо відповідності Конституції України окремих положень Закону України “Про Національну поліцію”. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу суду.

“2 липня о 10:00 Велика палата Конституційного Суду України на пленарному засіданні у формі письмового провадження розгляне справу за конституційними скаргами Давимоки Олександра Григоровича, Бойка Миколи Вікторовича, Крюка Володимира Миколайовича та Токаренка Віталія Леонідовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пункту 4 частини першої статті 97 Закону України „Про Національну поліцію“ від 2 липня 2015 року № 580—VIII зі змінами”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що відповідно до пункту 4 частини першої статті 97 Закону одноразова грошова допомога в разі загибелі (смерті), визначення втрати працездатності поліцейського є соціальною виплатою, гарантованою допомогою з боку держави, яка призначається і виплачується особам, які за Законом мають право на її отримання, у разі “визначення поліцейському інвалідності внаслідок захворювання, поранення (контузії, травми або каліцтва), пов’язаних з проходженням ним служби в органах внутрішніх справ або поліції, протягом шести місяців після звільнення його з поліції внаслідок причин, зазначених у цьому пункті”.

Так, автори клопотання вважають, що оспорюваними положеннями Закону конституційне право на соціальний захист поставлене в залежність від факту підстав звільнення. Таким чином держава, всупереч конституційним гарантіям соціального захисту для всіх поліцейських, що мають право на отримання одноразової допомоги у разі встановлення інвалідності, на законодавчому рівні позбавила права поліцейських у тих випадках, коли вони звільненні зі служби з інших підстав.

На думку заявників, оспорюване положення Закону є дискримінаційним, оскільки поліцейські, яким визначено інвалідність внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням служби в поліції, після закінчення шестимісячного строку з моменту їх звільнення, позбавлені права на отримання одноразової грошової допомоги.

Нагадаємо, Велика палата Конституційного Суду України розглядає справу щодо конституційності окремих положень Закону України “Про очищення влади”, який називають законом про люстрацію.

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