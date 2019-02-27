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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 8090 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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6 марта, 17:12 • 145169 просмотра

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КСУ опубликовал решение по статье о незаконном обогащении

КСУ опубликовал решение по статье о незаконном обогащении

Киев  •  УНН

 • 11696 просмотра

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Конституционный Суд Украины принял и обнародовал решение по делу по конституционному представлению 59 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) статьи 368-2 Уголовного кодекса Украины - незаконное обогащение. Этим Решением Суд признал такой, что не соответствует Конституции Украины (неконституционной) статью 368-2 Кодекса, передает УНН.

В своем Решении Конституционный суд подчеркнул, что противодействие коррупции должно осуществляться исключительно правовыми средствами с соблюдением конституционных принципов и предписаний законодательства, принятого в соответствии с Конституцией Украины.

"Конституционный Суд Украины пришел к выводу, что статья 368-2 Кодекса не соответствует требованиям четкости, точности и однозначности, а потому противоречит юридической определенности как составляющей принципа верховенства права, закрепленного в статье 8 Конституции Украины", - говорится в решении суда.

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В Решении Конституционный Суд Украины отмечается, что статья 368-2 Кодекса не согласуется с конституционным принципом презумпции невиновности (части первая, вторая, третья статьи 62 Конституции Украины) и с конституционным предписанием о недопустимости привлечения лица к ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников (право лица не давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников) (часть первая статьи 63 Конституции Украины).

Конституционный Суд Украины отмечает, что положения статьи 368-2 Кодекса сформулированы так, что сомнения в законности оснований приобретения лицом в собственность активов в значительном размере могут толковаться не в пользу этого лица и могут рассматриваться как подтверждение ее незаконного обогащения, хотя согласно части третьей статьи 62 Конституции Украины "все сомнения относительно доказанности вины лица истолковываются в его пользу".

В КСУ отметили, что статья 368-2 Кодекса, признана неконституционной, утрачивает силу со дня принятия Конституционным Судом Украины этого Решения.

Решение Конституционного Суда Украины является обязательным, окончательным и таким, что не может быть обжаловано.

Напомним, 26 февраля Конституционный Суд Украины отменил статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении.

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