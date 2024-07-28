На северо-западе США свирепствует крупнейший лесной пожар, вызванный ветрами и молниями. Огонь уже охватил 1600 кв км территории, представляя угрозу для нескольких городов.
Крупнейший пожар в США сжег 1600 квадратных километров, угрожая нескольким городам. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
На этой неделе ветры и удары молний вызвали и разожгли лесные пожары на северо-западе Тихого океана. Самый большой из них, пожар, который сейчас горит в США.
Пожар уже сжег 600 квадратных миль (1600 квадратных километров), угрожая нескольким городам.
Вогнеборці з США та Південної Африки будуть направлені до Канади, аби допомогти загасити лісові пожежі в країні1 июня 2023, 23:04 • 439519 просмотров