Крупнейший пожар в США сжег 1600 квадратных километров, угрожая нескольким городам. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

На этой неделе ветры и удары молний вызвали и разожгли лесные пожары на северо-западе Тихого океана. Самый большой из них, пожар, который сейчас горит в США.

Пожар уже сжег 600 квадратных миль (1600 квадратных километров), угрожая нескольким городам.

Вогнеборці з США та Південної Африки будуть направлені до Канади, аби допомогти загасити лісові пожежі в країні