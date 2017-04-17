Кропивницкого бейсболисты завоевали Континентальный Кубок-2017

"Есть вещи лучше ваших пояс и шашлыков! Один из найбомбезниших в плане эмоций бейсбольных матчей, из всех что я видел, закончились нашоюперемогою! »- написал в социальной сети" Фейсбук "один из вболювальникив спортсменов.

А матч и был напряженным. По результатам первого иннингов кропивничан проигрывали 0: 1. Затем отыгрались, начали проигрывали - 1: 3. Опять вырывались вперед, снова проигрывали - 3: 4.

"Победная точка в матче была поставлена ​​кропивничан уже в дополнительном иннинга, однако какая! Грандиозный гранд-слэм! И все это под снегом ", - говорится в заметке.