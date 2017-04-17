Кропивницкого бейсболисты завоевали Континентальный Кубок-2017

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 23695 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 86435 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 144027 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112147 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113679 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110725 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102927 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106592 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103213 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150683 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Кропивницкого бейсболисты завоевали Континентальный Кубок-2017

Кропивницкого бейсболисты завоевали Континентальный Кубок-2017

Киев  •  УНН

 • 10620 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 17 апреля. УНН. Бейсбольная команда из Кропивницкого Kropyvnytsky BioTexCom-KNTU победила на соревнованиях по Континентальный Кубок - 2017, проходивших в Минске, передает корреспондент УНН-Центр .

"Есть вещи лучше ваших пояс и шашлыков! Один из найбомбезниших в плане эмоций бейсбольных матчей, из всех что я видел, закончились нашоюперемогою! »- написал в социальной сети" Фейсбук "один из вболювальникив спортсменов.

А матч и был напряженным. По результатам первого иннингов кропивничан проигрывали 0: 1. Затем отыгрались, начали проигрывали - 1: 3. Опять вырывались вперед, снова проигрывали - 3: 4.

"Победная точка в матче была поставлена ​​кропивничан уже в дополнительном иннинга, однако какая! Грандиозный гранд-слэм! И все это под снегом ", - говорится в заметке.

Украинские Национальные Новости

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