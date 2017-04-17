Кропивницькі бейсболісти вибороли Континентальний Кубок-2017
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 17 квітня. УНН. Бейсбольна команда з Кропивницького Kropyvnytsky BioTexCom-KNTU перемогла на змаганнях за Континентальний Кубок — 2017, що проходили у Мінську, передає кореспондент УНН-Центр.
“Є речі краще ваших пасок і шашликів! Один з найбомбезніших в плані емоцій бейсбольних матчів, зі всіх що я бачив, закінчились нашоюперемогою!” — написав у соціальній мережі “Фейсбук” один із вболювальників спортсменів.
А матч і справді був напруженим. За результатами першого інінгу кропивничани програвали 0:1. Потім відігралися, знову почали програвали — 1:3. Знову виривалися вперед, знову програвали — 3:4.
“Переможна крапка у матчі була поставлена кропивничанами вже у додатковому іннінгу, проте яка! Грандіозний гранд-слем! І все це під снігом,” — йдеться у дописі.