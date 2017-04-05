Кропивничане соберут пасхальные корзины для особенных детей
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 5 апреля. УНН. Благотворительная акция "Пасхальное чудо для особенной семьи" стартовала в Кропивницком. В ее рамках неравнодушные горожане посетят семьи, в которых есть дети с особенными потребностями и подарят им корзины с различными гостинцами. Об этом сообщили организаторы акции, сообщает УНН.
"Еще немного, и светлое Христово Воскресение озарит землю волшебным сиянием. К сожалению, в этом году не все семьи смогут праздновать как всегда - трудные времена ставят свои акценты. Там, где растет особенный ребенок, часто стоит важный выбор между покупкой дорогостоящих лекарств, оплатой сверхвысоких коммунальных услуг или приобретением сладостей к праздничному столу. Обращаемся ко всем неравнодушным горожанам, желающим собственноручно сделать маленькое чудо для отдельной семьи. Таких семей, находящихся в очень сложном материальном положении у нас пятьдесят, и мы очень хотим, чтобы светлый лучик радости пришел к ним и подарил веселый праздник", - сообщили организаторы.
Стоит добавить, что в прошлом 2016 году, более 100 детей с особенными потребностями получили пасхальные корзины от неравнодушных горожан в рамках благотворительной акции "Пасхальная корзина для особенной семьи".
Кроме того, дети посетили кукольный театр, цирковое представление, собственноручно изготовляли писанки, рисовали картинки для бойцов АТО.
Напомним, жители города также подготовят корзинки для бойцов АТО к Пасхе.