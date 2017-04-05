Кропивничане соберут пасхальные корзины для особенных детей

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 48451 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104356 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 160474 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118339 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117624 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113147 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104682 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107182 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103664 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154671 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Кропивничане соберут пасхальные корзины для особенных детей

Кропивничане соберут пасхальные корзины для особенных детей

Киев  •  УНН

 • 19597 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 5 апреля. УНН. Благотворительная акция "Пасхальное чудо для особенной семьи" стартовала в Кропивницком. В ее рамках неравнодушные горожане посетят семьи, в которых есть дети с особенными потребностями и подарят им корзины с различными гостинцами. Об этом сообщили организаторы акции, сообщает УНН.

"Еще немного, и светлое Христово Воскресение озарит землю волшебным сиянием. К сожалению, в этом году не все семьи смогут праздновать как всегда - трудные времена ставят свои акценты. Там, где растет особенный ребенок, часто стоит важный выбор между покупкой дорогостоящих лекарств, оплатой сверхвысоких коммунальных услуг или приобретением сладостей к праздничному столу. Обращаемся ко всем неравнодушным горожанам, желающим собственноручно сделать маленькое чудо для отдельной семьи. Таких семей, находящихся в очень сложном материальном положении у нас пятьдесят, и мы очень хотим, чтобы светлый лучик радости пришел к ним и подарил веселый праздник", - сообщили организаторы.

Стоит добавить, что в прошлом 2016 году, более 100 детей с особенными потребностями получили пасхальные корзины от неравнодушных горожан в рамках благотворительной акции "Пасхальная корзина для особенной семьи".

Кроме того, дети посетили кукольный театр, цирковое представление, собственноручно изготовляли писанки, рисовали картинки для бойцов АТО.

Напомним, жители города также подготовят корзинки для бойцов АТО к Пасхе.

Украинские Национальные Новости

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