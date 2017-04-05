Кропивничани зберуть великодні кошики для особливих дітей

“Ще трохи, і світле Христове Воскресіння осяє землю чарівним сяйвом. На жаль, цього року не всі родини зможуть святкувати як завжди — скрутні часи ставлять свої акценти. Там, де зростає особлива дитина, часто стоїть важливий вибір між купівлею дороговартісних ліків, оплатою надвисоких комунальних послуг чи придбанням смаколиків до святкового столу. Звертаємося до усіх небайдужих городян, які б хотіли власноруч зробити маленьке диво для окремої родини. Таких родин, які знаходяться у дуже складному матеріальному становищі у нас п’ятдесят, і ми дуже хочемо, щоб світлий промінчик радості завітав до них та подарував веселе свято”, — повідомили організатори.

Варто додати, у минулому 2016 році, більше 100 дітей з особливими потребами отримали великодні кошики від небайдужих містян в рамках благодійної акції “Великодній кошик для особливої родини”.

Крім того, діти відвідали ляльковий театр, циркову виставу, власноруч виготовляли писанки, малювали малюнки для бійців АТО.

Нагадаємо, жителі міста також підготують смаколики для бійців АТО до Великодня.