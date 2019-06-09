Кризис в Молдове: демократы считают ACUM неопытным, а правительство нелегитимным

“Это нелегитимное правительство, оно назначена в незаконный способ”, — сказал Владимир Чеботарь.

Политик отметил, что несмотря на комментарий лидера ACUM Андрея Нэстасе о том, что власть в Молдове должна быть передана правительством демократов новоизбранному Кабинету, правительство Павла Филипа будет продолжать свою работу до проведения досрочных выборов, которые состоятся 6 июня.

"Законное правительство будет и дальше продолжать правление во благо граждан до организации досрочных выборов. Во-вторых, мы не будем допускать и не позволим никому никаких агрессивных действий, никакого насилия“,- сказал Чеботарь.

Зампредседателя Демпартии также утверждает, что депутаты блока ACUM не обладают достаточным опытом. “Мы считаем, что это так. ACUM настолько неопытные и неграмотные в политических вопросах и это видно по всей их деятельности, что, понятное дело, что социалисты будут доминировать, понятное дело, что социалисты будут потихоньку-потихоньку заставлять пройтись по их программе, по их видению. Я не говорю о социальных программах. Они необходимы для Республики Молдова. Я говорю о другом. Социалисты свои опытом превзойдут и будут навязывать свои решения и, в конце концов. Достигнут своих целей, перед которыми Демократическая партия смогла устоять” , - объяснил он.

Напомним, что Конституционный суд Молдовы признал незаконным назначение нового состава правительства из-за превышения трехмесячного срока. Также КС временно отстранил от должности президента страны Игоря Додона, Исполняющий обязанности главы государства Павел Филип объявил, что досрочные выборы в парламент состоятся 6 сентября. В ответ на решение КС, большинство ACUM и социалистов приняли декларацию о “захваченном государстве”.

Кроме того, сегодня, 9 июня, Демократическая партия организовала демонстрацию, в которой участвовало от 2 до 4 тысяч сторонников демократов.