Криза в Молдові: демократи вважають ACUM недосвідченим, а уряд нелегітимним

"Це нелегітимний уряд, він призначений в незаконний спосіб", - сказав Володимир Чеботар.

Політик зазначив, що не дивлячись на коментар лідера ACUM Андрія Нестасе про те, що влада в Молдові повинна бути передана урядом демократів новообраному Кабінету, уряд Павла Філіпа буде продовжувати свою роботу до проведення дострокових виборів, які відбудуться 6 червня.

"Законний уряд буде і далі продовжувати правління на благо громадян до організації дострокових виборів. По-друге, ми не будемо допускати і не дозволимо нікому ніяких агресивних дій, ніякого насильства", - сказав Чеботар.

Заступник голови Демпартії також стверджує, що депутати блоку ACUM не володіють достатнім досвідом.

"Ми вважаємо, що це так. ACUM настільки недосвідчені і неписьменні в політичних питаннях і це видно по всій їх діяльності, що, ясна річ, що соціалісти будуть домінувати, ясна річ, що соціалісти будуть потихеньку-потихеньку змушувати пройтися по їх програмі, по їхньому баченню. Я не кажу про соціальні програми. Вони необхідні для Республіки Молдова. Я говорю про інше. Соціалісти свої досвідом перевершать і будуть нав'язувати свої рішення і, врешті-решт, досягнуть своїх цілей, перед якими Демократична партія змогла встояти", - пояснив він.

Нагадаємо, що Конституційний суд Молдови визнав незаконним призначення нового складу уряду через перевищення тримісячного терміну. Також КС тимчасово відсторонив від посади президента країни Ігоря Додона, Виконуючий обов'язки глави держави Павло Філіп оголосив, що дострокові вибори в парламент відбудуться 6 вересня. У відповідь на рішення КС, більшість ACUM і соціалістів прийняли декларацію про "захопленому державі".

Крім того, сьогодні, 9 червня, Демократична партія організувала демонстрацію, в якій брало участь від 2 до 4 тисяч прихильників демократів.