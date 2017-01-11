Криворожские спасатели во время ликвидации пожара обнаружили тело мужчины
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 11 января. УНН. В 13:05 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре, который возник по улице Рората в селе Недайвода Криворожского района. При проведении пожарно-спасательных работ специалистами Службы спасения "101" было обнаружено тело мужчины 1970 года рождения, сообщили УНН-Центр в ГУ ГСЧС Днепропетровщины.
Сразу по указанному адресу были направлены пожарных 12-й государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области и профессиональная пожарная часть по охране ОАО "ЦГОК".
Прибыв на место вызова спасатели выяснили, что очаг пожара находится в середине одноэтажного жилого дома, из окон которого шел черный густой дым.
Пожар удалось ликвидировать в 17:07.
Повреждено домашнее имущество и крыша дома на общей площади 80 м2.
К проведению работ были привлечены 12 человек личного состава и 2 единицы техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Причина пожара и ущерб устанавливаются правоохранительными органами.