Криворізькі рятувальники під час ліквідації пожежі виявили тіло чоловіка
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 11 січня. УНН. О 13:05 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла по вулиці Рората в селі Недайвода Криворізького району. При проведені пожежно-рятувальних робіт фахівцями Служби порятунку “101” було виявлено тіло чоловіка 1970 року народження, повідомили УНН-Центр у ГУ ДСНС Дніпропетровщини.
Відразу за вказаною адресою було направлено вогнеборців 12-ї держаної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області та професійна пожежна частина по охороні ПАТ “ЦГЗК”.
Прибувши на місце виклику рятувальники з’ясували, що осередок пожежі знаходиться в середині одноповерхового житлового будинку, з вікон якого йшов чорний густий дим.
Пожежу вдалося ліквідувати о 17:07.
Пошкоджено домашнє майно та дах будинку на загальній площі 80 м2 .
До проведення робіт було залучено 12 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
Причина пожежі та збитки встановлюються правоохоронними органами.