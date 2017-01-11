Криворізькі рятувальники під час ліквідації пожежі виявили тіло чоловіка

Відразу за вказаною адресою було направлено вогнеборців 12-ї держаної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області та професійна пожежна частина по охороні ПАТ “ЦГЗК”.

Прибувши на місце виклику рятувальники з’ясували, що осередок пожежі знаходиться в середині одноповерхового житлового будинку, з вікон якого йшов чорний густий дим.

Пожежу вдалося ліквідувати о 17:07.

Пошкоджено домашнє майно та дах будинку на загальній площі 80 м2 .

До проведення робіт було залучено 12 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Причина пожежі та збитки встановлюються правоохоронними органами.