Кривонос: Российская Федерация не заинтересована в сильной Украине

"Если рассмотреть перспективу, РФ не заинтересована в сильной Украине. Цель военного руководства России заключается в том, чтобы вернуть статус сверхдержавы. Для этого им необходимо вернуть в лоно бывшей Российской империи, а сейчас империи Путина, 40 млн славян", - сказал он.

Кривонос подчеркнул, что России "категорически невыгодно возвращать территории и заканчивать войну, которая, по их плану, должна продолжаться как можно дольше".

Ранее Кривонос заявил, что принятие законопроекта по реформированию ГК "Укроборонпром" будет способствовать уменьшению коррупционных рисков в сфере ОПК.

Как сообщал УНН, Президент Украины, Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Петр Порошенко назначил заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины полковника Сергея Кривоноса председателем Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.