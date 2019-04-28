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Кривонос: Російська Федерація не зацікавлена у сильній Україні

Кривонос: Російська Федерація не зацікавлена у сильній Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Російська Федерація не зацікавлена у сильній Україні, заявив заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Кривонос в ефірі одного з українських телеканалів, передає УНН.

“Якщо розглянути перспективу, РФ не зацікавлена у сильній Україні. Мета військового керівництва Росії полягає у тому, щоб повернути статус наддержави. Для цього їм необхідно повернути у лоно колишньої Російської імперії, а зараз імперії Путіна, 40 мільйонів слов’ян”, — сказав він.

С. Кривонос підкреслив, що Росії “категорично невигідно повертати території і закінчувати війну, яка, за їх планом, має тривати якомога довше”.

Раніше Кривонос заявив, що ухвалення законопроекту щодо реформування ДК “Укроборонпром” сприятиме зменшенню корупційних ризиків у сфері ОПК.

Як повідомляв УНН, Президент України, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Петро Порошенко призначив заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України полковника Сергія Кривоноса головою Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю.

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