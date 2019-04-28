Кривонос: реформування “Укроборонпрому” сприятиме зменшенню корупційних ризиків у сфері ОПК
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Ухвалення законопроекту щодо реформування ДК “Укроборонпром” сприятиме зменшенню корупційних ризиків у сфері ОПК. Про це заявив заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Кривонос в ефірі одного з українських телеканалів, передає УНН.
За його словами, нещодавно відбулося засідання круглого столу під головуванням Секретаря РНБО України Олександра Турчинова за участю народних депутатів і фахівців оборонного сектору, під час якого було обговорено законопроект, що передбачає позбавлення “Укроборонпрому” невластивих йому функцій державного управління.
Кривонос нагадав, що “Укроборонпром” був створений за ініціативою Януковича “для простішого контролю за всіма фінансовими потоками, що йшли через підприємства ОПК”. Тому, за словами заступника Секретаря РНБО України, мета внесеного на розгляд парламенту законопроекту — “знищення старої системи управління в “Укроборонпромі”, водночас, самі підприємства, які здатні ефективно та прозоро працювати, — залишаться.
За його словами, натомість буде створено окремий державний орган з розширеними повноваженнями, якому будуть підпорядковані підприємства-учасники концерну.
“Відповідно до нового законопроекту буде ліквідовано дуже велику кількість існуючих фірм-“прокладок”, — підкреслив заступник Секретаря РНБО України, додавши, що законопроект передбачає також підвищення рівня прозорості державного оборонного замовлення.
Раніше УНН повідомляв, що Президент України, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Петро Порошенко призначив заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України полковника Сергія Кривоноса головою Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю.