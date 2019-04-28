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Кривонос: реформирование "Укроборонпрома" будет способствовать уменьшению коррупционных рисков в сфере ОПК

Кривонос: реформирование "Укроборонпрома" будет способствовать уменьшению коррупционных рисков в сфере ОПК

Киев  •  УНН

 • 8075 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Принятие законопроекта по реформированию ГК “Укроборонпром” будет способствовать уменьшению коррупционных рисков в сфере ОПК. Об этом заявил заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.

По его словам, недавно состоялось заседание круглого стола под председательством Секретаря СНБО Украины Александра Турчинова при участии народных депутатов и специалистов оборонного сектора, во время которого был обсужден законопроект, предусматривающий лишение “Укроборонпрома” несвойственных ему функций государственного управления.

Кривонос напомнил, что “Укроборонпром” был создан по инициативе Януковича “для простого контроля за всеми финансовыми потоками, которые шли через предприятия ОПК”. Поэтому, по словам заместителя Секретаря СНБО Украины, цель внесенного на рассмотрение парламента законопроекта — “уничтожение старой системы управления в „Укроборонпроме“ одновременно сами предприятия, которые способны эффективно и прозрачно работать, — останутся.

По его словам, вместо этого будет создан отдельный государственный орган с расширенными полномочиями, которому будут подчинены предприятия-участники концерна.

„Согласно новому законопроекту будет ликвидирован очень большое количество существующих фирм“ прокладок”, — подчеркнул заместитель Секретаря СНБО Украины, добавив, что законопроект предусматривает также повышение уровня прозрачности государственного оборонного заказа.

Ранее УНН сообщал, что Президент Украины, Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Петр Порошенко назначил заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины полковника Сергея Кривоноса председателем Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.

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