Кривой Рог оплакивает 5 погибших жителей в результате российских атак

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
  •  108247 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
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Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

Эксклюзив
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
  •  115464 просмотра

Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее

Эксклюзив
Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
  •  116064 просмотра

Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница

Эксклюзив
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
  •  107271 просмотра

Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
12 марта 2024, 16:04  •  122009 просмотра

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше

Эксклюзив
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
12 марта 2024, 12:13  •  120744 просмотра

ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт

Эксклюзив
Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
12 марта 2024, 11:21  •  118803 просмотра

Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница

Эксклюзив
Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием
12 марта 2024, 10:41  •  30518 просмотра

Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием

Эксклюзив
НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
12 марта 2024, 06:42  •  124711 просмотра

НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"

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8 марта 2024, 15:00  •  314419 просмотра

Кривой Рог оплакивает 5 погибших жителей в результате российских атак

В Кривом Роге объявлен День траура после того, как в результате российских атак погибли 5 жителей города.

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Кривой Рог оплакивает 5 погибших жителей в результате российских атак

российские войска совершили 290 обстрелов 7 населенных пунктов в Запорожской области

рф совершила 290 обстрелов 7 населенных пунктов Запорожской области, разрушив жилые дома и инфраструктуру.

Война •   •  16341 просмотра
российские войска совершили 290 обстрелов 7 населенных пунктов в Запорожской области

За сутки рф нанесла 2 ракетных удара, 64 авиационных атак, 93 залповых обстрела

За минувшие сутки произошло 79 боевых столкновений, во время которых рф нанесла 2 ракетных и 64 авиационных удара, а также 93 раза открывала огонь из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам.

Война •   •  17402 просмотра
За сутки рф нанесла 2 ракетных удара, 64 авиационных атак, 93 залповых обстрела

Сегодня День украинского добровольца: роль украинских добровольцев в отражении российской агрессии

Сегодня, 14 марта, отмечается День украинского добровольца. История современного добровольческого движения в Украине началась именно 15 марта 2014 года, когда 500 представителей Самообороны Майдана отправились на полигон в Нижних Петровцах Киевской области для формирования первого добровольческого батальона.

Общество •   •  16622 просмотра
Сегодня День украинского добровольца: роль украинских добровольцев в отражении российской агрессии

рф распространяет фейк об иностранных наблюдателях на фейковых "выборах" в Крыму

рф распространяет "новость" о присутствии иностранных наблюдателей на нелегитимных "выборах" во временно оккупированном Крыму, тогда как на самом деле ни одна авторитетная международная организация не направила своих наблюдателей на эти псевдовыборы.

политика •   •  18511 просмотра
рф распространяет фейк об иностранных наблюдателях на фейковых "выборах" в Крыму

Таможенники обнаружили скрытую партию 855 кг новой одежды и обуви среди секонд-хенда

Во время осмотра грузовика из Венгрии на таможенном посту "Тиса" таможенники изъяли более 3250 единиц новой одежды и 737 пар обуви, скрытых под тюками с секонд-хендом.

Криминал и ЧП •   •  17012 просмотра
Таможенники обнаружили скрытую партию 855 кг новой одежды и обуви среди секонд-хенда

российская тактическая авиация зафиксирована на северо-востоке

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют об активности тактической авиации противника на северо-восточном направлении.

Война •   •  19086 просмотра
российская тактическая авиация зафиксирована на северо-востоке

Ракетный удар в Харькове: есть повреждения

российские войска запустили ракету С-300 по Шевченковскому району Харькова, нанеся ущерб нежилым гражданским помещениям, но обошлось без жертв среди населения.

Война •   •  20110 просмотра
Ракетный удар в Харькове: есть повреждения

14 марта: Международный день рек, Всемирный день почки

Сегодня, 14 марта, во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю Международного дня рек или борьбы против плотин. Событие было основано с целью повышения осведомленности общества о негативном влиянии плотин на экосистемы рек и привлечения человечества к борьбе с плотинами.

УНН Lite •   •  17247 просмотра
14 марта: Международный день рек, Всемирный день почки

На Сумщине рф ударила беспилотниками и ракетами

рф атаковала гражданскую инфраструктуру в Сумской области с помощью беспилотников и ракет.

Война •   •  20205 просмотра
На Сумщине рф ударила беспилотниками и ракетами