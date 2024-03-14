Кривой Рог оплакивает 5 погибших жителей в результате российских атак

Сегодня в Кривом Роге объявлен День траура. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Город оплакивает гибель 5 своих жителей, которых убили российские атаки накануне.

Количество пострадавших в городе достигло полусотни. В больнице находятся 17 пациентов, среди которых 7 детей.

Добавим

Также за прошедший вечер рф дважды обстреляла Никопольшину. Сначала артснаряды полетели на Марганецкую громаду, позже - на Червоногригорьевскую. К счастью, без жертв.

Кроме того, ночь в районе прошла без атак, а также спокойно прошла на остальных территориях Днепропетровщины.

Атака рф на Кривой Рог: количество жертв возросло до пяти