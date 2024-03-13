Атака рф на Кривой Рог: количество жертв возросло до пяти

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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krivoi-rogКривой Рог
Эксклюзив
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
  •  72749 просмотра

Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее

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Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
  •  102543 просмотра

Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница

Эксклюзив
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
  •  104522 просмотра

Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
  •  120561 просмотра

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше

Эксклюзив
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
12 марта 2024, 12:13  •  120042 просмотра

ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт

Эксклюзив
Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
12 марта 2024, 11:21  •  118550 просмотра

Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница

Эксклюзив
Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием
12 марта 2024, 10:41  •  28951 просмотра

Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием

Эксклюзив
НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
12 марта 2024, 06:42  •  124583 просмотра

НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"

Эксклюзив
Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт
11 марта 2024, 16:27  •  127497 просмотра

Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт

Эксклюзив
Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы
11 марта 2024, 14:51  •  123746 просмотра

Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы

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8 марта 2024, 15:00  •  294762 просмотра

Атака рф на Кривой Рог: количество жертв возросло до пяти

В результате российской атаки на Кривой Рог 12 марта погибли пять человек.

Война •   •  32052 просмотра
Атака рф на Кривой Рог: количество жертв возросло до пяти

По Украине в ближайшие дни сохранится влажная погода - синоптики

С 14 по 16 марта в большинстве областей Украины ожидается небольшой дождь, мокрый снег и гололедица на дорогах.

Общество •   •  29103 просмотра
По Украине в ближайшие дни сохранится влажная погода - синоптики

В Донецкой области учтено более 1,5 тыс. убежищ и укрытий, но в количестве преобладают простейшие

В Донецкой области зарегистрировано более 1 500 укрытий и убежищ, причем самыми распространенными являются простые укрытия, но безопасность остается ключевым вопросом, поскольку задокументировано только 268 укрытий и 192 противорадиационных убежища.

Война •   •  28317 просмотра
В Донецкой области учтено более 1,5 тыс. убежищ и укрытий, но в количестве преобладают простейшие

Ситуация на Восточном фронте сложная: Сырский и Умеров посетили позиции бригад на передовой

Главнокомандующий Александр Сырский и Министр обороны Рустем Умеров посетили передовые позиции на Восточном фронте, где ситуация осложняется из-за угрозы наступления противника, и приняли необходимые решения по усилению обороны на этом участке.

Война •   •  26520 просмотра
Ситуация на Восточном фронте сложная: Сырский и Умеров посетили позиции бригад на передовой

Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее

Золото и биткоин рассматриваются инвесторами как активы-убежища в турбулентные времена, причем золото является стабильным активом, а биткоин считается цифровым эквивалентом, хотя они имеют разные базовые факторы, определяющие их цены.

Экономика •   •  72749 просмотра
Эксклюзив
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее

Будут судить бывшую украинскую чемпионку по сумо, которая перешла на сторону врага и сейчас собирает деньги для оккупационных войск в Крыму

Бывшую украинскую чемпионку мира по сумо Ольгу Давидко, которая сейчас скрывается в оккупированном Крыму, обвиняют в пособничестве российскому государству-агрессору путем финансирования его оккупационных группировок и продвижения пропагандистских нарративов, за что ей грозит до 12 лет лишения свободы.

Криминал и ЧП •   •  21508 просмотра
Будут судить бывшую украинскую чемпионку по сумо, которая перешла на сторону врага и сейчас собирает деньги для оккупационных войск в Крыму

российские добровольческие отряды анонсировали атаки на военные цели в белгороде и курске

Легион "Свобода России", Русский добровольческий корпус и Сибирский батальон объявили о нанесении ударов по военным позициям в городах белгород и курск, призывая гражданское население немедленно эвакуироваться.

Новости Мира •   •  20280 просмотра
российские добровольческие отряды анонсировали атаки на военные цели в белгороде и курске

Новоизбранный глава НАПК встретился с послами G7 и рассказал о планах по развитию Нацагентства

Новоизбранный председатель НАПК Виктор Павлущик провел свою первую встречу с послами стран G7 и Главой Представительства ЕС в Украине, где представил свое видение дальнейшего развития НАПК.

политика •   •  20511 просмотра
Новоизбранный глава НАПК встретился с послами G7 и рассказал о планах по развитию Нацагентства

Украина избавилась от зависимости от россии в ядерной отрасли - Энергоатом

Украина избавилась от зависимости от российских технологий и ядерного топлива, заменив его на топливо американской компании Westinghouse.

Война •   •  20773 просмотра
Украина избавилась от зависимости от россии в ядерной отрасли - Энергоатом

В курской области рф объявили ракетную опасность

В курской области россии объявили о ракетной угрозе, прозвучали сирены.

Новости Мира •   •  24220 просмотра
В курской области рф объявили ракетную опасность