Атака рф на Кривой Рог: количество жертв возросло до пяти

До пяти увеличилось количество погибших из-за вражеского удара по Кривому Рогу вечером 12 марта, сообщил в среду председатель Совета обороны города Александр Вилкул, пишет УНН.

К сожалению, уже пятый погибший в результате вчерашней ракетной атаки. Мужчина. Был обнаружен при разборе завалов на одном из этажей - написал Вилкул в соцсетях.

Ранее было известно о четырех погибших из-за атаки рф на город.

По данным Офиса Генпрокурора, в результате атаки рф на Кривой Рог травмированы 43 человека, в том числе и дети.