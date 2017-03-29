Обидчик сборной Украины команда Хорватии потерпела разгромное поражение от Эстонии

Сборная Хорватии приехала в Эстонию без Луки Модрича, Ивана Ракитича, Марио Манджукича, Даниэль Субашич и Николы Калинича, которому после победы над Украиной (1: 0) был предоставлен отдых. Осталась на скамейке пара лидеров и у эстонцев, не помешало им открыть счет уже на первой минуте. Сийм Лутс получил мяч в штрафной, вышел один на один с Ловре Калиничем и пробил ему между ног.

Даже при отсутствии самых знаменитых игроков состав хорватов выглядел значительно мощнее, и сразу после гола гости заиграли исключительно "первым номером". Неплохой момент был у форварда "Ювентуса" Марко Пьяца. Впоследствии эстонцы начали время от времени контратаковать, а перед самым перерывом счет лишь чудом не стал 2: 0. Калинич невероятными усилиями парировал удар головой Янар Тоомет, который тут же пробил с острого угла вдоль линии ворот.

Во втором тайме сборная Эстонии выглядела достойно и ни в чем не уступала грозному сопернику. Благодаря серии замен в концовке хозяева стали не просто переигрывать хорватов, а получили разгромную победу. Лидер сборной Константин Васильев уже через пять минут после выхода на поле ткнул мяч точно в правый нижний угол, а еще через три минуты ювелирной передачей вывел Сергея Зенева один на один с Калиничем. Форвард "Габалы", тоже только что вышел на замену, установил окончательный счет.

Стоит отметить, что сборная Эстонии впервые в своей истории победила Хорватию.

Как сообщал УНН, команда Хорватии обыграла Украину в матче отбора к ЧМ-2018.