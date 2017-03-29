Кривдник збірної України команда Хорватії зазнала розгромної поразки від Естонії

Збірна Хорватії приїхала в Естонію без Луки Модріча, Івана Ракітіча, Маріо Манджукіча, Даніель Субашича і Ніколи Калініча, яким після перемоги над Україною (1:0) був наданий відпочинок. Залишилася на лавці пара лідерів і у естонців, що не завадило їм відкрити рахунок вже на першій хвилині. Сійм Лутс отримав м’яч в штрафній, вийшов один на один з Ловре Калінічем і пробив йому між ніг.

Навіть за відсутності найзнаменитіших гравців склад хорватів виглядав значно потужніше, і відразу після голу гості заграли виключно “першим номером”. Непоганий момент був у форварда “Ювентуса” Марко Пьяци. Згодом естонці почали час від часу контратакувати, а перед самою перервою рахунок лише дивом не став 2:0. Калініч неймовірними зусиллями парирував удар головою Янара Тоомета, який тут же пробив з гострого кута уздовж лінії воріт.

У другому таймі збірна Естонії виглядала гідно і ні в чому не поступалася грізному супернику. Завдяки серії замін в кінцівці господарі стали не просто перегравати хорватів, а здобули розгромну перемогу. Лідер збірної Костянтин Васильєв уже через п’ять хвилин після виходу на поле ткнув м’яч точнісінько в правий нижній кут, а ще через три хвилини ювелірною передачею вивів Сергія Зеньова один на один з Калінічем. Форвард “Габали”, теж щойно вийшов на заміну, встановив остаточний рахунок.

Варто відзначити, що збірна Естонії вперше в своїй історії перемогла Хорватію.

Як повідомляв УНН, команда Хорватії обіграла Україну у матчі відбору до ЧС-2018.