Критическая ситуация с медициной в Крыму: почему массово увольняются врачи
Киев • УНН
Система экстренной медицинской помощи во временно оккупированном Крыму на грани коллапса из-за массового оттока кадров. Медики увольняются из-за низких зарплат в 25 тыс. рублей и задержек выплат.
Система экстренной медицинской помощи во временно оккупированном Крыму оказалась в критическом состоянии. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.
Детали
В Симферополе наблюдается беспрецедентный отток кадров среди врачей и фельдшеров, что уже привело к серьезным проблемам с оказанием медицинских услуг.
Главные причины коллапса:
Кадровый дефицит: на многих подстанциях остаются лишь по несколько бригад, которым приходится обслуживать десятки вызовов в день. Нагрузка возросла до предела человеческих возможностей.
Запрет на подработку для ординаторов: новые ограничения только усилили нехватку персонала, лишив систему притока молодых специалистов.
Мизерные зарплаты: медики получают около 25 тысяч рублей в месяц без положенных надбавок, что заставляет их массово увольняться.
Задержка выплат: часть персонала до сих пор не получила зарплату за январь, что вызвало волну возмущения среди работников.
Оккупационная администрация не спешит решать кризис, а финансовые ресурсы направляются на поддержку военных нужд, а не медицины. Как следствие, крымчане рискуют остаться без доступа к скорой помощи в критических ситуациях.
Уровень образования и медицины на ТОТ момент очень низкий-Лысогор24.06.24, 15:37 • 18434 просмотра